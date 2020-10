Rostock-Lage

Ein nächtlicher Verkehrsunfall auf der B 108 nahe Laage (Kreis Rostock) hat am frühen Sonntagmorgen ein Todesopfer und einen schwer verletzten Autoinsassen gefordert. Ein Auto war gegen zwei Bäume gerast und wurde in zwei Teile gerissen. Zu dem furchtbaren Unglück kam es nach Polizeiangaben kurz nach Mitternacht.

Aufprall zerreißt Auto in zwei Teile

Der mit zwei Insassen besetzte VW befuhr nach ersten Erkenntnissen die L 39 aus Richtung Kossower Krug und setzte sein Fahrt weiter geradeaus über die B 108 in Richtung Laage fort. In einer leichten Linkskurve kam der 29-jährige Fahrer nach rechts von der Strecke ab, überfuhr eine Leitplanke und schleuderte gegen zwei Bäume. Durch den heftigen Aufprall zerriss das Fahrzeug in zwei Teile. Die Einzelteile landeten mehrere Meter weiter auf einem Acker.

Der Fahrer (29) kam mit schwersten Verletzungen in die Uniklinik Rostock, der Beifahrer verstarb direkt nach dem Unfall.

Beifahrer tödlich verunglückt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte nur kurz nach dem Unfall zur Unglücksstelle, die einem Trümmerfeld glich. Der Notarzt konnte dem Beifahrer nicht mehr helfen, dieser war bereits verstorben. Der Fahrer war in seinem Wrack noch eingeklemmt, er konnte gerettet werden. Mit schwersten Verletzungen kam er in den Schockraum der Uniklinik nach Rostock.

Unfallursache noch ungeklärt

Zahlreiche Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr suchten das Umfeld um die Unfallstelle ab, da sie befürchteten, dass eventuell weitere Insassen herausgeschleudert wurden. Dies bestätigte sich jedoch nicht. Ein Dekra-Sachverständiger sowie die Kriminalpolizei kamen zum Einsatz. Die Bundesstraße 108 blieb während der Unfallaufnahme, Beräumung und Bergung mehrere Stunden bis in den Sonntagmorgen gesperrt. Die Polizei klärt nun die genaue Unfallursache.

