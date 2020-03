Unfall auf der B110: Fahrerin übersieht Stauende

Pastow

Verkehrsunfall auf der B110: Am Samstagnachmittag hat eine 23-jährige Frau ein Stauende auf der Bundesstraße von Rostock in Richtung Sanitz übersehen und ist auf einen vor ihr stehenden Audi aufgefahren. Der Aufprall war so stark, dass sämtliche Airbags im Kleinwagen des VW Polos auslösten. Die verletzte Fahrerin wurde nach erster Untersuchung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Während der Unfall- und Bergungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen – die Polizei leitete den Verkehr einspurig an dem Unfall vorbei.

Von RND/ros