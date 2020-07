Nach dem Unglück: Die Eltern der kleinen Charlotte suchen Zeugen, die am Dienstag, dem 30. Juni, zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr im Möbelgeschäft waren und den Vorfall beobachtet haben. Sie können sich unter der Telefonnummer 01736490470 oder per E-Mail an waubke_christine@web.de direkt an die Mutter der Zweijährigen wenden.