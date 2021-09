Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

Es war das Leuchtturmprojekt für die deutsche Festival-Gemeinschaft: Das „About You Pangea“-Festival auf dem ehemaligen Flugplatz Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten. 15 000 Besucher – so viele wie vor Corona – durften dabei sein. Ein Testlauf, ob eine solche Veranstaltung unter pandemischen Bedingungen möglich ist. Überschattet wurde das Event jedoch von einem schweren Unfall.

Ein 27-Jähriger war am Festival-Sonnabend per Kopfsprung von einem Steg ins flache Wasser gesprungen und hatte sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber umgehend ins Rostocker Klinikum geflogen.

About You bedauert Unfall

Der Hamburger Online-Modehändler About You, Partner des Festivals, bedauere den Badeunfall sehr: „Wir sind mit unseren Gedanken bei dem Betroffenen und der Familie. Natürlich stehen wir auch diesbezüglich mit dem Veranstalter im Austausch“, teilt Sprecherin Ann-Christine Klesper mit. Für weitere Auskünfte verweist sie auf die Veranstalter, die Rostocker Supreme GmbH.

Es ist nicht der erste schwere Unfall, der sich während des Pangea-Festivals ereignet. 2019 war ein Mann im Wasser schwer verletzt worden, weil ein anderer vom Sprungturm auf ihn gesprungen war. Wollen die Veranstalter nun etwas ändern?

Pangea-Chef: Sicherheit wird verbessert

„Wir tauchen die Badestelle immer im Vorfeld ab, schildern sie aus, nehmen die Attraktionen vor dem Festival ab, haben Rettungsschwimmer und Ordnungskräfte vor Ort“, zählt Festivalchef Hans Jensen die Sicherheitsmaßnahmen auf. Es sei einfach unglaublich traurig, dass trotzdem so etwas Schlimmes passiert: „Wir machen das Festival ja aus dem Antrieb heraus, Menschen glücklich zu machen, Orte zu schaffen, an denen man sich verwirklichen, aus dem Alltag ausbrechen kann. So ein Unfall ist natürlich genau das Gegenteil.“ Hans Jensen fehlen buchstäblich die Worte, wie er sagt.

Er finde es schwierig, jetzt zu fragen, ob man das hätte verhindern können. „Das wird der Situation nicht gerecht. Es ist einfach traurig.“ Was aber getan wird, ist, auch weiterhin die Sicherheit auf dem Festival zu verbessern.

Ordnungsamt Ribnitz-Damgarten: Reines Eigenverschulden

Dass der Unfall nicht zu verhindern war, da ist sich hingegen Ingo Woyczeszik, Sachgebietsleiter beim Ordnungsamt der Stadt Ribnitz-Damgarten, sicher: „Die Sicherheitsvorkehrungen waren bilderbuchmäßig.“ Das Ordnungsamt hat sie im Vorfeld mit den Veranstaltern durchgesprochen. Rettungs- und Sicherheitskräfte seien ausreichend vor Ort gewesen. „Nach dem Vorfall wurden diese sogar nochmal erhöht. Aber in so einem Fall hätten auch zehn Mann mehr nichts genutzt, es hätte so schnell keiner verhindern können“, betont Woyczeszik. Es sei reines Eigenverschulden gewesen.

„Es wird noch eine Nachbesprechung des gesamten Festivals mit allen Beteiligten Behörden geben“, informiert der Sachgebietsleiter. Sicher werde auch der Unfall nochmal Thema sein. „Inwieweit, kann ich aber nicht sagen.“

Pangea als Vorbild für weitere Festivals in MV?

Dann wird es auch darum gehen, ob das Festivalmodellprojekt in der Corona-Krise erfolgreich war und den Weg für weitere Großveranstaltungen dieser Art ebnet. Im Moment lasse sich das noch nicht sagen: „Das Festival ist unter großen Anstrengungen von vielen helfenden Händen ermöglicht und umgesetzt worden. Allein das verdient Anerkennung. Für eine Einschätzung ist es gegenwärtig dennoch zu früh. Die Auswertung findet derzeit statt und ist noch nicht abgeschlossen“, heißt es aus dem Gesundheitsministerium des Landes.

