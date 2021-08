Schwaan.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen in der Nähe von Schwaan (Landkreis Rostock) gekommen. Eine Autofahrerin war in Neu Kassow mit ihrem Kia von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 59-Jährige wurde mit schweren Verletzungen nach Rostock in ein Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 8 Uhr zugetragen. Die Frau war in dem Wrack eingeklemmt. Kameraden der alarmierten Feuerwehren aus Werle/Kassow und Schwaan mussten schweres Gerät einsetzen, um sie zu befreien. Neben einer Schere kam auch ein Spreizgerät zum Einsatz. Nach rund 15 Minuten gelang es den Einsatzkräften, die 59-Jährige zu befreien.

Die Frau war im Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Quelle: Stefan Tretropp

Wegen der Schwere an Verletzungen im Becken- und Halswirbelsäulenbereich musste die Verunglückte per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die betroffene Straße in Neu Kassow blieb während der Aufräum- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Die Polizei muss in ihren Ermittlungen nun klären, wieso die Fahrerin die Kontrolle verlor, von der Straße abkam. Weitere Personen befanden sich nicht im Auto.

