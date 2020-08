Unfall bei der Ernte: Mähdrescher landet in Tümpel bei Gelbensande

Rostock-Willershagen

Während der Ernte auf einem Feld nahe Gelbensande (Kreis Rostock) ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug gekommen. Ein 13 Tonnen schwerer Mähdrescher kippte kopfüber in einen Tümpel.

Der Fahrer blieb unverletzt. Der ganze Vorfall hatte sich gegen 20.45 Uhr in der Ortschaft Willershagen am Behnkenhäger Weg ereignet. Der Mann übersah offenbar den kleinen Teich und geriet mit einem der Hinterräder dort hinein. Beim neuerlichen Ansetzen für die nächste Bahn kippte das 13 Tonnen schwere Fahrzeug schließlich um und landete kopfüber in dem Tümpel.

Fahrer konnte sich selbst befreien

Da der Vorgang des Kippens so langsam vonstattenging, gelang es dem Fahrer, sich während dieses Prozesses selbst aus dem Führerhaus zu befreien. Nach dem abgesetzten Notruf kamen schließlich Polizei und Feuerwehr zum Einsatz. Sie waren damit beschäftigt, den Brandschutz für die restlichen, auf dem Feld verbliebenden, landwirtschaftlichen Fahrzeuge sicherzustellen, Diesel und Öl aufzufangen sowie die Unglücksstelle auszuleuchten.

Eine Bergungsfirma mit einem 60 Tonnen schweren Kran rückte schließlich an, um den Mähdrescher aus dem Teich zu bergen. Erst gegen 4 Uhr am Freitagmorgen konnte das Kranunternehmen die Befreiung des verunglückten Mähdreschers beenden.

