Ein älterer Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Rostock einen Verkehrsunfall verursacht. Er nahm einem anderen Auto die Vorfahrt. Dabei entstand zwar ein hoher Sachschaden – Personen wurden aber nicht verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr in der Dierkower Allee.

Zur Galerie Bei einem Unfall in Rostock-Dierkow sind am Mittwochnachmittag zwei Autos zusammengestoßen. Ursache für den Unfall war ein Vorfahrtsfehler.

Ursache: Vorfahrt missachtet

Wie es von der Polizei hieß, kam der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Ford von der Rövershäger Chaussee und bog von der Dierkower Allee nach links in die Berringerstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Volvo, der auf der Dierkower Allee in Richtung Rövershäger Chaussee unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß.

Polizei ermittelt jetzt

Da Betriebsstoffe auf die Fahrbahn liefen, wurde auch die Berufsfeuerwehr alarmiert – sie kümmerte sich um deren Beseitigung. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Fordfahrer aufgenommen.

