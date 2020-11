Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist es am Montagvormittag in Rostocks Stadtmitte gekommen. Schuld war nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohl der 81-jährige PKW-Fahrer.

Kollision am Rostocker Goetheplatz: Rentner fährt in Straßenbahn

