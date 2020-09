Rostock

Weil er in völliger Dunkelheit eine Abfahrt zu früh genommen hat, ist am Sonntagabend ein Autofahrer in Rostock im Gleisbett der Straßenbahn gelandet. Zu dem Unfall kam es gegen 19.45 Uhr im Ortsteil Dierkow.

Der Fahrer eines Hondas war auf der Lorenzstraße in Richtung Dierkower Kreuz unterwegs und beabsichtigte, eigentlich in die nächste Straße nach rechts abzubiegen. Da die Sicht durch Dunkelheit und Nieselregen aber sehr eingeschränkt war, verwechselte er die Fahrbahn mit dem Gleisbett der Straßenbahn. So kam es, dass der Hondafahrer zwar nach rechts abbog, sich aber dann auf den Schienen festfuhr.

Anzeige

Zur Galerie Kurioser Unfall in Rostock: Ein Autofahrer ist am Sonntagabend zu früh abgebogen und hat sich mit seinem Wagen im Gleisbett der Straßenbahn festgefahren.

Unfall in Rostock : Straßenbahnverkehr eingestellt

Da eigenes Rangieren und auch fremde Hilfe durch Anschieben nicht dazu führten, dass der Wagen wieder freikam, mussten Polizei und Abschleppdienst anrücken.

Weitere OZ+ Artikel

Der Straßenbahnverkehr wurde während des Einsatzes zeitweise vollständig blockiert. Verletzte gab es bei dem Unfall nicht zu beklagen. Nachdem ein Abschleppwagen den Honda geborgen hatte, rollte der Straßenbahnverkehr wieder uneingeschränkt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von Stefan Tretropp