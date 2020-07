Rostock

In der Nacht zu Sonnabend ist ein 24-Jähriger im Rostocker Stadtteil Schmarl mit mehr als zwei Promille in eine Leitplanke gefahren. Er war auf der B 105 in Richtung Warnowtunnel unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache an der Ausfahrt Groß Klein die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und über eine Grünfläche in die Straßenabsperrung krachte.

Nach Aussagen der Polizei ist der Fahrer dabei mit dem Gesicht gegen das Lenkrad geprallt, verletzte sich aber nicht weiter. Ein Atemalkoholtest ergab aber einen Wert über zwei Promille. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Beamte der Berufsfeuerwehr sicherten das Fahrzeug vor dem Abstürzen, da die Leitplanke stark eingedrückt wurde.

Anzeige

Während der Unfall- und Bergungsmaßnahmen blieb die Auf- und Abfahrt voll gesperrt. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen den 24-Jährigen eingeleitet.

Weitere OZ+ Artikel

Bildergalerie: Betrunkener rast in Rostock in Leitplanke

Zur Galerie In der Nacht zu Sonnabend ist ein 24-Jähriger im Rostocker Stadtteil Schmarl mit mehr als zwei Promille in eine Leitplanke gefahren.

Von OZ