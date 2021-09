Unfall in Rostock: Fahrer befreit unter Transporter eingeklemmte Radlerin

Rostock

Mit einer pfiffigen Idee hat ein Transporterfahrer, der zuvor in Rostock einen Verkehrsunfall versucht hat, einer angefahrenen Radfahrerin geholfen. Er befreite die Frau kurzerhand mit einem Wagenheber aus ihrer misslichen Lage.

Zu dem Unfall kam es nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt, in der Nähe des Neptun-Einkaufcenters. Der 50 Jahre alte Fahrer des Transporters kam nach ersten Erkenntnissen aus der Straße An der Kesselschmiede und wollte nach rechts in die Werftstraße einbiegen. Auf dem parallel zur Werftstraße verlaufenen Radweg fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Fahrrad in Richtung Werftdreieck.

Schlechte Sicht führte zu Unfall

Im Kreuzungsbereich kam es bei schlechten Sichtverhältnissen – es regnete gerade stark – zur Kollision zwischen den beiden. Bei der Kollision verklemmte sich die Fahrradfahrerin mit einem Fuß unter dem Transporter. Sofort wurde der Notruf abgesetzt. Doch bevor Rettungswagen, Feuerwehr und Polizei eintrafen, hatte der 50-Jährige die eingeklemmte Frau bereits befreit – per Wagenheber.

Die 28-Jährige kam anschließend mit einer leichten Beinverletzung in ein Krankenhaus. Die Polizei sperrte die Werftstraße vollständig für rund zehn Minuten. Die Polizisten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige und Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf, die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

