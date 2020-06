Unfall in Rostock: Kind (3) läuft Ball hinterher und wird von Radfahrer erfasst

Rostock-Schmarl

Weil es einem Ball auf die Straße hinterhergelaufen ist, hat sich am Dienstagnachmittag ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall in Rostock verletzt. Der Vorfall hatte sich nach Polizeiangaben gegen 15 Uhr im Stadtteil Schmarl, in der Krusenstern-Straße, zugetragen.

Nach bisherigen Erkenntnissen holte eine Mutter ihren dreijährigen Sohn aus der dortigen Kindertagesstätte „Spatzennest“ ab. Dazu parkte sie mit ihrem Wagen direkt vor der Kita auf dem Bürgersteig. Beim Einsteigen des Kindes fiel ein Ball durch die geöffnete Autotür und rollte auf die Straße. In Windeseile löste sich der Dreijährige von der Rücksitzbank und lief dem Ball hinterher.

Kind von Radfahrer erwischt

Laut Polizei befuhr zeitgleich ein Fahrradfahrer die Krusenstern-Straße und kollidierte mit dem plötzlich hinter der geöffneten Autotür hervorkommenden Kind. Kurz nach dem Unglück trafen Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr am Unfallort ein.

Während der Radfahrer unverletzt blieb, hatte auch der kleine Junge einen Schutzengel im Gepäck. Er verletzte sich nur leicht, erlitt lediglich Schürf- und Sturzwunden. Sicherheitshalber kam er in ein Krankenhaus. Der Fahrradfahrer erlitt einen großen Schrecken. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von Stefan Tretropp