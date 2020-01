Unfall in Rostock: Kind (7) auf Schulweg von Auto angefahren

Ein siebenjähriger Junge wurde am Mittwoch auf seinem Weg zur Schule im Rostocker Stadtteil Groß Klein von einem Auto angefahren. Der Junge wurde leicht verletzt. Ein Autofahrer hatte den Jungen und seine Mutter in der Dunkelheit nicht gesehen.

