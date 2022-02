Rostock-Stadtmitte

An der Rostocker Holzhalbinsel hat es im morgendlichen Berufsverkehr am Dienstag einen Verkehrsunfall zwischen einem Last- und einem Kleinwagen gegeben. Wegen des toten Winkels übersah der Fahrer den Polo einer Fahranfängerin und drückte ihn gegen eine Laterne. Es gab glücklicherweise keine Verletzten.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 7.30 Uhr zu dem Zusammenstoß. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Lkw von der Vorpommernbrücke in Richtung Innenstadt auf der linken Fahrspur unterwegs. Parallel daneben auf der rechten Spur fuhr eine 18 Jahre alte Fahranfängerin mit ihrem VW Polo.

Der Lkw wollte nun wieder die Fahrspur wechseln, tat dies auch, allerdings übersah er dabei den Kleinwagen der jungen Frau. So drückte er ihn nach rechts über den Bordstein und gegen einen Lichtmast. Der Polo verkeilte sich an der Laterne, die nach der Kollision schief stand. Der Lkw-Fahrer hielt wenige Meter weiter an und kümmerte sich um die Autofahrerin. Diese blieb jedoch unverletzt.

Am Polo entstand Totalschaden, auch der Lichtmast wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Stadtwerke anrücken mussten. Den Gesamtschaden bezifferten die Beamten auf rund 10 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung blieb eine Spur stadteinwärts gesperrt, es kam zu einem entsprechenden Rückstau. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Lkw-Fahrer aufgenommen.

Von Stefan Tretropp