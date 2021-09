Rostock

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Donnerstagmittag im Rostocker Ortsteil Schmarl einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der 39-Jährige war mit knapp 2,6 Promille am Steuer unterwegs und raste gegen mehrere Zaunfelder und einen Lichtmast. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 12 Uhr auf dem Groß Kleiner Damm in direkter Nähe zur Hanse Messe ereignet.

Der 39-Jährige, der zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, verlor auf der Straße die Kontrolle über seinen alten Mitsubishi und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr zunächst den Bordstein und rammte dann einen Zaun. Erst nachdem er mehrere Felder beschädigt und gegen einen Laternenmast geprallt war, kam das Auto zum Stehen.

Mann musste bereits zuvor Fahrerlaubnis abgeben

Durch die Kollision stand der Lichtmast schief und musste von Mitarbeitern der Stadtwerke abgetrennt werden. Neben der Polizei eilten auch die Feuerwehr, ein Notarzt und ein Rettungswagen zur Unfallstelle. Der 39-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beamten entdeckten in der Mittelkonsole des Fahrzeugs zudem Bierflaschen.

In einer ersten Atemalkoholkontrolle pustete der Mann knapp 2,6 Promille ins Gerät. Hätte er einen Führerschein gehabt, so hätten die Beamten diesen an Ort und Stelle eingezogen. Der 39-Jährige hatte in der Vergangenheit seine Fahrerlaubnis jedoch wegen ähnlicher Delikte abgeben müssen.

So kommen nun weitere Strafanzeigen auf den Mann zu. Der Gesamtschaden an Zaunfeldern, Lichtmast und Auto wurde auf rund 6000 Euro geschätzt.

Von Stefan Tretropp