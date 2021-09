Rostock

Kurz vor Mitternacht wurde der Polizei am Freitag ein Fahrradunfall gemeldet. Laut Polizeiangaben sind eine 40-jährige Radfahrerin und ein 38-jähriger Radfahrer an der Rostocker Straßenbahnhaltestelle Stadthafen zusammengestoßen. Beide wurden mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Polizeibeamte, Rettungswagen und Notarzt waren im Einsatz.

Zu dem Unfall kam es, da die Frau mit dem Rad über einen Bordstein fuhr und dabei über den Lenker stürzte. Der 38-jährige sei direkt hinter ihr gefahren und von dem Hinterrad am Kopf getroffen worden. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss: Die Frau hatte ein Atemalkohol von 2,15 Promille, bei dem Mann wurden 0,29 Promille festgestellt.

Von Kira Schmidt