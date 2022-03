Rostock

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen hat sich am Freitagvormittag in der Rostocker Südstadt ereignet. Ein Transporterfahrer war aus noch unbekannten Gründen auf das Heck eines vor ihm fahrenden Wagens gefahren und hatte diesen auf zwei weitere Pkw gedrückt. Es gab zwei Verletzte.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 10.30 Uhr kurz hinter dem Ortseingang auf der Nobelstraße stadteinwärts zu dem Domino-Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm der Fahrer des Opel-Transporters nicht den vor ihm an einer roten Ampel wartenden Opel mit Rotenburger Kennzeichen (Niedersachsen) wahr und krachte in dessen Heck. Durch die Aufprallwucht schleuderte dieser Wagen auf ein drittes Fahrzeug, einen Hyundai. Dieser wiederum wurde noch auf einen vierten Pkw geschoben, der ganz vorne an der roten Ampel stand.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen hat sich am Freitagvormittag in der Rostocker Südstadt ereignet. Quelle: Stefan Tretropp

Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt, die Berufsfeuerwehr und die Polizei eilten daraufhin zur Unfallstelle in die Südstadt. Die Nobelstraße wurde wechselseitig gesperrt. Zwei Autoinsassen erlitten leichte Verletzungen und kamen zur weiteren Behandlung in die Südstadt-Klinik. Den Gesamtschaden bezifferte die Polizei auf rund 30.000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren aufgrund der Kollision derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Beamten haben nun Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Nobelstraße war bis 11.45 Uhr gesperrt.

Von Stefan Tretropp