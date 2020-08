Rostock

Am Dienstagnachmittag ist es in Schmarl zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Nach Angaben der Polizei stießen gegen 17 Uhr auf der Kreuzung am Groß-Kleiner Damm nach Schmarl-Dorf drei Autos zusammen.

Bei dem Unfall prallte ein Kleinwagen gegen einen Zaun. Sanitäter brachten zwei Verletzte in ein Krankenhaus. Wegen der Unfallaufnahme von der Polizei und der Dekra ist die Kreuzung Groß-Kleiner Damm und Schmarler Dorf gesperrt. Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Von OZ