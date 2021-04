Unfall in der Ostsee vor Graal-Müritz: Bagger versackt im Wasser

Graal-Müritz

Bereits zum zweiten Mal innerhalb eines Monats hat es am Dienstag in der Ostsee vor Graal-Müritz (Landkreis Rostock) einen Unfall im Rahmen von Küstenschutzarbeiten gegeben. Ein im Wasser stehender Spezial-Bagger war in den sandigen Untergrund eingesackt, der Fahrer konnte sich unverletzt retten. Ein Polizei- und Feuerwehreinsatz rollte an.

Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei mitteilte, hatte sich das Unglück am Morgen gegen 8.30 Uhr in der Ostsee im Bereich des Campingplatzes an der Wiedortschneise zugetragen. Ein im Wasser an den Buhnen arbeitender Bagger sackte aufgrund des lockeren Untergrunds plötzlich ein und ragte nur noch mit dem oberen Teil des Führerhauses aus dem Wasser. Durch den starken auflandigen Wind peitschten die Wellen immer wieder gegen den Havaristen.

Baggerfahrer konnte sich in Sicherheit bringen

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte sich der Baggerfahrer unverletzt retten und in Sicherheit bringen. Zeitgleich verständigten die Mitarbeiter den Notruf. So rückten Feuerwehr, Landes- und Wasserschutzpolizei schließlich an. Auch mehrere Mitarbeiter des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (StALU) begutachteten die Unglücksstelle in Graal-Müritz.

Unglück bei Küstenschutzarbeiten in Ostsee vor Graal-Müritz: Bagger versackt im Wasser. Quelle: Stefan Tretropp

Ölsperren ausgelegt

Eine Gewässerverunreinigung durch Öl oder andere Betriebsstoffe bestand nicht. Aus Sicherheitsgründen entschieden sich die Zuständigen, Ölsperren rund um den Bagger auszulegen. Eine Bergung des abgesackten Fahrzeugs ist für Mittwoch angedacht. Dafür soll eine schwimmende Arbeitsplattform (Ponton), auf dem ein riesiger Kran verbaut ist, zum Einsatz kommen.

Bereits am 10. März versackte an gleicher Stelle in Graal-Müritz ein Bagger bei Küstenschutz-Arbeiten. Seit mehreren Monaten werden dort alte Buhnenpfähle, die in den Jahren vom Schiffsbohrwurm zerfressen wurden, durch neue ersetzt.

Von Stefan Tretropp