Rostock

Ein junger Quadfahrer hat sich am Samstagabend bei einer Probefahrt auf einem Parkplatz in der Rostocker Innenstadt schwer verletzt. In einer Kurve kam das Gefährt in Schräglage, er brach sich einen Knöchel.

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 20.15 Uhr auf dem Parkplatz am Stadthafen ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 25-Jährige zunächst zusammen mit einem Bekannten auf dem Sportquad unterwegs.

Es passierte in einer Kurve

Als der Fahrer jedoch ungewöhnliche Geräusche an seinem Fahrzeug vernahm, entschied er sich, seinen Mitfahrer abzusetzen und allein eine Probefahrt auf der Parkfläche zu unternehmen. Dabei geriet das Quad in einer Kurve kurzzeitig in eine leichte Schieflage. Ein Fuß rutschte dabei von der Stütze und kam so unglücklich unter das Gefährt, dass der Knöchel brach.

Neben einem Rettungswagen und einem Notarzt eilte auch die Polizei in den Stadthafen. Der junge Mann, der starke Schmerzen hatte, wurde erstversorgt und kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Von RND/Stefan Tretropp