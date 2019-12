Bargeshagen

Auf der Bundesstraße 105 hat sich am Mittwoch ein Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ereignet. Der 80-jährige Fahrer eines Volvos befuhr gegen 12 Uhr die B 105 von Sievershagen in Richtung Bad Doberan, als er in Bargeshagen ein Stauende übersah. Nahezu ungebremst krachte der Rentner mit seinem Auto in einen Opel, der drei weitere Fahrzeuge aufeinander schob. Durch den Aufprall wurden der Unfallverursacher, der Opel-Fahrer sowie ein circa fünfjähriger Junge verletzt. Mehrere Augenzeugen kümmerten sich um die Unfallbeteiligten und informierten die Rettungskräfte. Mehrere Feuerwehren, Streifen- und Rettungswagen waren im Einsatz. Zudem wurde ein Notarzt per Hubschrauber an die Unfallstelle geflogen. Nach der Erstversorgung wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15 000 Euro. Weshalb der Senior das Stauende übersah, ist noch nicht abschließend geklärt. Aufgrund der Vollsperrung kam es in beiden Richtung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von Benjamin Vormeyer