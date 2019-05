Rostock

Ein 82-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag in Rostock einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Bei dem Vorfall am Kabutzenhof wurden vier Personen verletzt und drei Autos beschädigt. Laut Polizei hatte sich das Unglück gegen 16 Uhr auf Höhe des Matrosendenkmals ereignet. Der 82-Jährige kam mit seinem Mercedes vom Werftdreieck und war in Richtung Kabutzenhof unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache fuhr er auf einen VW Golf auf. Beide Autos wurden gegen ein drittes Fahrzeug geschoben.

Schaden wird auf 15 000 Euro geschätzt

Zur Galerie Drei Autos wurden bei dem Vorfall beschädigt

Zwei Insassen des Mercedes sowie zwei Personen im Golf erlitten Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund 15000 Euro geschätzt – an zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der 82-Jährige mutmaßliche Verursacher musste gestützt zum Rettungswagen geführt werden. Die Polizei hat Ermittlungen gegen ihn aufgenommen.

Stefan Tretropp