Unfallanalytiker in MV: So entschlüsseln sie die Geheimnisse schwerer Crashs

Staatsanwaltschaft und Polizei fordern in MV die insgesamt elf Dekra-Unfallsachverständigen in besonderen Situationen an. Die rund um die Uhr in Bereitschaft befindlichen Experten werden vor allem gerufen, wenn sich Unfälle mit Schwerverletzten und getöteten Personen bzw. unklaren Verläufen ereignen.

Während die Unfallanalytikerim Jahr 2020 zu 131 Einsätzen im Nordosten ausrückten, waren es im vergangenen Jahr bereits 141. Auffällig: Allein im ersten Halbjahr 2021 mussten sie 86 Unglücke aufklären, obwohl durch die Pandemie fünf Monate lang das Verkehrsaufkommen auf den Straßen stark rückläufig war.

Zu den Hauptunfallursachen gehörten Laut Dirk Hartwig, Chef der Rostocker Dekra-Unfallgutachter, erneut unangepasste Geschwindigkeit, Vorfahrtsfehler und Fahren unter Alkoholeinfluss.