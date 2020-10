Rostock

Ein Fahrradfahrer ist am Sonntagabend in Rostock Brinckmansdorf beim Bremsen zu Boden gestürzt, um den Zusammenstoß mit einem Auto zu vermeiden. Nach Angaben der Polizei gab der Geschädigte eine Anzeige auf, nachdem es am Sonntagabend um 18 Uhr zu dem Unfall kam. Auf der Ampelkreuzung Tessiner Straße /Timmermannsstrat fuhr der 45-Jährige mit seinem E-Bike im Bereich für Fußgänger und Radfahrer bei „Grün“ über eine Straße.

Von OZ