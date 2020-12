Rostock - Schmarl

Zwei unbekannte Täter sind am späten Dienstagabend mit einem Fahrzeug ohne Licht und ohne Kennzeichen in sehr hoher Geschwindigkeit in Rostock – Schmarl unterwegs gewesen. Nach Angaben der Polizei, haben mehrere Zeugen gegen 22.40 Uhr die Beamten verständigt.

Laut Zeugenaussagen fuhr der graue Ford KA im Bereich Schmarler Damm, Adam-Johann-Krusenstern, Kolumbusring und mit lautem Motorgeheul auf dem dortigen Parkplatz. Das Auto krachte gegen einen Laternenmast im Kolumbusring. Der Mast knickte um und fiel auf den Gehweg, woraufhin die männlichen Personen und ein weißer Hund aus dem Auto flüchteten. Zuletzt wurden die Täter am Kolumbusring gesichtet.

Die Täter ließen den Zündschlüssel stecken. Die Beamten stellten Beschädigungen im Innenraum des Fahrzeugs fest. Das Auto musste abgeschleppt werden. Das Auto war bereits ein halbes Jahr außer Betrieb. Die Polizei sucht Hinweise. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, können sich bei der Rostocker Polizei unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616 oder über die Internetwache melden. Die Beamten ermitteln wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

