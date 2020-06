Diedrichshagen

Am Mittwochnachmittag ist ein 78-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der L 12 zwischen Golfplatz und Diedrichshagen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Baum. Der Fahrer erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.Die Fahrbahn musste zeitweise gesperrt werden.

Von OZ