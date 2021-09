Ungeimpfte Lehrer in Sanitz in Quarantäne: Sollte es eine Impfpflicht geben?

Sanitz

Wegen eines Corona-Ausbruchs in der Klassenstufe 11 mussten in der vergangenen Woche neben 54 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Sanitz (Landkreis Rostock) auch drei Lehrkräfte in Quarantäne, weil diese Kontakt zu den drei infizierten Personen hatten – und nicht geimpft sind. Einige deutsche Politiker haben bereits eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, unter anderem auch für Lehrerinnen und Lehrern, gefordert. Doch ist diese überhaupt gewünscht?

Eine Mutter, die am Dienstagmorgen ihren Sohn in die Grundschule direkt neben dem Sanitzer Gymnasium bringt, findet es nicht schlimm, dass nicht alle Lehrkräfte geimpft sind. „Das ist immer noch eine freiwillige Entscheidung. Trotz ihres Berufs sollten sie nicht zu einer Impfung gezwungen werden“, sagt sie. Sie selbst habe viel Kontakt mit Menschen auf Arbeit und hätte sich trotzdem gegen die Spritze entschieden – genau wie ihre Familie.

Maßnahmen für Ungeimpfte übertrieben?

Generell halte sie die Quarantäne-Maßnahmen bei so wenigen Fällen für übertrieben: „Das klingt für mich nach einer Bestrafung für die Ungeimpften – fast wie eine Impfpflicht durch die Hintertür“, sagt die Frau weiter. Zunächst hatte das Gesundheitsamt nur Kontaktreduzierung, Maskenpflicht und eine tägliche Testung angeordnet. Ab der dritten Infektionen seien diese Maßnahmen aber nicht mehr ausreichend gewesen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch wie finden andere Eltern es, dass Lehrkräfte, die ungeimpft sind, in Sanitz unterrichten? Zwei weitere Mütter, die am Dienstag ihre Kinder zur Schule bringen, sind ebenfalls gegen eine Pflicht, wenngleich sie sich selbst und teils auch ihre Kinder gegen Corona impfen lassen haben. „Auch wenn ich persönlich dafür bin, kann ich nicht von anderen verlangen, sich impfen zu lassen – vor allem nicht bei einem Impfstoff, der noch so wenig erforscht ist“, erklärt eine der beiden Frauen.

Schulbetrieb geht weiter – „itslearning“ hilft

Trotz Infektions- und Quarantänefällen geht der Unterricht am Sanitzer Gymnasium derweil weitestgehend ungestört weiter. „Dass zwei bis drei Lehrkräfte aufgrund von Krankheit fehlen, passiert häufiger – auch ohne Corona“, sagt Schulleiterin Dr. Angela Schulz.

Die betroffenen Personen würden zudem aus der Quarantäne heraus weiterarbeiten. Die Arbeit werde also nicht auf andere Lehrerinnen und Lehrer abgewälzt. Hilfreich sei hierbei die vom Land eingeführte Lernplattform „itslearning“. „Die Kolleginnen und Kollegen bereiten ihre Unterrichtsstunden wie gewohnt zu Hause vor und stellen das Material dann über die Plattform ihren Vertretungen zur Verfügung“, erklärt Schulz weiter. Klausuren wurden vorerst verschoben.

Sicherheit für Schulen durch Impfpflicht?

Wie viele ihrer Lehrerinnen und Lehrer an ihrer Schule aktuell gegen Corona geimpft sind, weiß Dr. Angela Schulz nicht. Erst als die Anordnung zur Quarantäne nach den Infektionsfällen kam, hätte sie eine Sitzung einberufen. „Dort habe ich dann gesagt, dass die Lehrkräfte, die betroffen sind, sich bitte bei mir melden sollen – und das haben sie auch getan“, berichtet die Schulleiterin.

Auch wenn Schulz es gut finden würde, wenn alle Kolleginnen und Kollegen sich gegen Corona impfen lassen würden, sollte die Entscheidung ihrer Meinung nach auch weiterhin bei jedem Einzelnen liegen. „Es würde uns als Schule zwar Sicherheit geben. Doch es gibt auch diverse Gründe, die gegen eine Impfung sprechen“, sagt sie.

Laut Michael Blanck, Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) in MV, sind auch nicht nur die Lehrkräfte dafür verantwortlich, ob Präsenzunterricht stattfindet oder nicht: „Die hohe Impfquote unter den Lehrkräften zeigt, dass diese sich ihrer Verantwortung bewusst sind.“ Nun müssten auch die Eltern nachziehen. Das Bildungsministerium hatte zuletzt eine Impfquote von rund 90 Prozent bei den Schulbeschäftigten in MV angegeben.

Von Pauline Rabe