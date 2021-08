Rostock

Die größte Klinik des Landes steht mitten in der Krise ohne Chef da: Der Aufsichtsrat hat Vorstandschef Christian Schmidt mit sofortiger Wirkung freigestellt. Doch das dürfte ein Nachspiel haben. Schmidt lässt über seinen Anwalt, den Kölner Jura-Professor Dr. Rolf Bietmann, bereits ausrichten, dass der Vorgang „ungewöhnlich“ und „erklärungsbedürftig“ sei.

Bietmann sagt, er kenne die Gründe für die Freistellung noch nicht im Detail. Nach OZ-Informationen wirft das Kontrollgremium um Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (SPD) Schmidt unter anderem die „Verletzung von Informationspflichten“ vor. Zudem ist einem „nachhaltig gestörten Vertrauensverhältnis“ die Rede.

Jurist: Es sollte um die Patienten gehen

Zu den einzelnen Vorwürfen will Bietmann sich noch nicht äußern, aber zu dem Prozedere: „Wir stehen am Beginn einer vierten Corona-Welle. Auch in Rostock steigt die Zahl der Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, spürbar wieder an. Zu diesem Zeitpunkt den Ärztlichen Vorstand vor die Tür zu setzen – da fehlt mir jedes Verständnis für“, sagt der Jurist.

Schmidt ist seit mehr als acht Jahren in Rostock tätig: „Einen solchen Fachmann lässt man doch in der Krise nicht gehen.“ Und weiter: „Aus meiner Sicht müssten in dieser Phase Aufsichtsrat und Vorstand Hand in Hand arbeiten. Es geht nicht immer nur um Personalien, sondern es sollte vor allem um die Patienten gehen.“

„Sparen und Krise – das passt nicht“

Bietmann, einst für die CDU Mitglied des Deutschen Bundestages sowie Bürgermeister in Köln, vertritt heute viele Akteure aus der Krankenhaus- und Medizin-Branche. „Die gesamten Krankenhaus-Landschaft in Deutschland steckt finanziell in der Krise. Keiner macht Gewinne“, sagt er. Und als Seitenhieb in Richtung Aufsichtsrat in Rostock dürfte folgender Satz zu verstehen sein: „In Corona-Zeiten eine Klinik gesund zu sparen – das kann gar nicht funktionieren.“

Anfang August hatten 41 Mediziner der Uni-Medizin einen Brandbrief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geschickt und vor den Folgen des Sparkurses gewarnt. Bietmann dazu: „Mein Mandant, Prof. Schmidt, hat schon Ende 2020 davor gewarnt.“ Mit der Freistellung werde Schmidt zum politischen Bauernopfer gemacht.

Von Andreas Meyer