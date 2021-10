Rostock

Für die hochdefizitäre Rostocker Uni-Klinik wird dieser Abschied noch mal richtig teuer: Die größte Klinik des Landes und ihr bisheriger Vorstandschef gehen ab dem 31. Dezember getrennte Wege. Christian Schmidt wird das Krankenhaus vorzeitig verlassen, erhält dafür nach OZ-Informationen eine Abfindung in Millionen-Höhe.

Mindestens 1,2 Millionen Euro soll Schmidt erhalten, um seinen noch fast fünf Jahre laufenden Vertrag vorzeitig zu beenden. Schmidts Anwalt, der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Rolf Bietmann, will keine konkrete Summe nennen, spricht lediglich von einem „Millionen-Paket“. Mit der Trennung endet ein monatelanger Streit zwischen Deutschlands ehemaligem „Klinik-Manager des Jahres“ und dem Aufsichtsrat um Mathias Brodkorb (SPD).

Das war geschehen

Schmidt gilt als eine der schillerndsten und zugleich streitbarsten Persönlichkeiten in der Krankenhaus-Landschaft in MV: 2014 wechselte er aus Köln nach Rostock – um die bereits damals angeschlagene Uni-Medizin wieder flottzumachen. Mit Erfolg: Binnen weniger Monate machte Schmidt aus der größten Klinik des Landes einen „Goldesel“. Als eine von wenigen Uni-Kliniken bundesweit machte Rostock keine Schulden. 2017 wurde er deshalb zu Deutschlands Klinik-Chef des Jahres gekürt.

Doch nur ein Jahr später gab es die ersten Diskussionen: Schmidt wurde vorgeworfen, sich persönlich bereichert zu haben. Die damalige Bildungsministerin Birgit Hesse und ihr Staatssekretär Sebastian Schröder (beide SPD) stellten den Vorstandsvorsitzenden wochenlang frei, mussten ihn aber kurze Zeit später zurückholen: Weder die internen Prüfer noch die Staatsanwaltschaft konnten Verfehlungen Schmidts erkennen.

2021 schien sich die Geschichte zunächst zu wiederholen: 41 Ärzte hatten einen Brandbrief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) geschrieben, darin den rigorosen Sparkurs von Vorstand und Aufsichtsrat bemängelt. In mehreren Fachbereichen kann bis heute die medizinische Versorgung kaum noch gewährleistet werden, Mediziner bewerben sich gleich scharenweise aus Rostock weg. Besonders betroffen: die Kinder-Medizin. Protokolle belegen, dass sich Schmidt bereits im November 2020 gegen die Sparvorgaben auch für die Kinderklinik gestemmt hatte. Ende August stellte die Uni Schmidt erneut frei.

So teuer wird die Trennung

Dieses Mal aber zog der Klinik-Manager vor Gericht. Am Mittwoch sollte – nach zwei Verschiebungen – über Schmidts Wiedereinsetzung verhandelt werden. Dazu kam es nicht: Nach OZ-Informationen einigten sich beide Seiten am Dienstagabend auf eine Trennung. Schmidt bleibt bis Jahresende Angestellter der Uni-Medizin, erhält danach 1,2 Millionen Euro „Gehalt“ plus Rentenzahlungen und Tantieme.

Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb sagt nur so viel: „Christian Schmidt und der Aufsichtsrat der Universitätsmedizin haben sich einvernehmlich auf eine Vertragsaufhebung verständigt. Die Entscheidung des Aufsichtsrates erfolgte einstimmig.“ Alle anderen Fragen lässt er unbeantwortet, kein Wort zu den Millionen-Kosten.

Kritik an den Millionen

Der Deal mit Schmidt – er ist bereits höchst umstritten. Denn zahlen muss die Abfindung die Uni-Medizin. Und die hat bereits 2020 4,9 Millionen Euro Verlust gemacht. Geld, das für neue Ärzte, neue Technik und die medizinische Versorgung fehlen könnte. Vor dem Bildungsausschuss des Landtages bestätigte Brodkorb die Millionen-Zahlungen. Angeblichen Verfehlungen Schmidts wolle er aber weiter nachgehen.

Offiziell schweigt die Politik. Doch hochrangige Ausschussmitglieder werfen bereits die Frage auf, ob nicht Brodkorb selbst in Haftung genommen werden sollte. Denn er hätte den Schaden für die Klinik verhindern können: Immerhin sei Schmidt bereit gewesen, seinen Vertrag zu erfüllen und bis dato sei es auch den Juristen des Landes nicht gelungen, stichhaltige Beweise für Verfehlungen vorzulegen.

Auch der Präsident der Ärztekammer MV, Andreas Crusius, sieht die Zahlungen kritisch: „Die Uni-Medizin Rostock braucht eigentlich jeden Cent.“

So geht es an der Uni-Medizin weiter

Bereits in den kommenden Tagen will der Aufsichtsrat der Klinik mit der Suche nach einem neuen Ärztlichen Vorstand beginnen. Interims-Vorstandschef Emil Reisinger sagt: „Die Universitätsmedizin Rostock steht vor wichtigen Herausforderungen, deren Bewältigung eine zeitnahe Wiederbesetzung erfordert.“

Auch Schmidt dürfte nicht lange arbeitslos bleiben: Nach Angaben seines Anwaltes hat er bereits mehrere konkrete Angebote vorliegen, werde sich noch in diesem Jahr für eine neue Aufgabe entscheiden. „Rostock verliert einen renommierten Klinik-Chef und Wissenschaftler. Die Probleme der Uni-Medizin aber bleiben ungelöst.“

Von Andreas Meyer