Geschlossene Stationen, abgesagte Operationen und Corona-Fälle beim Personal: Kliniken in MV schlagen Alarm. Etwa die Hälfte der Akut-Krankenhäuser erhält nach Angaben der Krankenhausgesellschaft MV (KGMV) während der aktuellen Corona-Welle keine Liquiditätshilfen vom Bund.

Der Grund: Der Inzidenzwert des Landkreises oder kreisfreien Stadt, in denen die Klinik liegt, muss die Marke von 70 überschritten haben, um überhaupt Hilfen beanspruchen zu können. Zudem dürfen nur maximal 25 Prozent der Intensivbetten frei sein. Die Regelung trifft Kliniken in der Stadt und im Landkreis Rostock, in Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen, weil die Inzidenz von 70 nicht oder nur zeitweise überschritten wurde.

15 Krankenhäuser erhalten keine Liquiditätshilfen vom Bund

„Das ist ein Riesenproblem für die Häuser“, sagt KGMV-Chef Uwe Borchmann. „Denn auch diese Krankenhäuser behandeln Covid-Patienten, sagen Operationen ab oder müssen Stationen wegen Corona-Fällen in den eigenen Reihen schließen. Auch sie haben deutlich weniger Einnahmen.“ Einigen kleineren Häusern, so Borchmann, drohe damit die Insolvenz.

In MV gibt es 37 Krankenhäuser, von denen theoretisch 31 anspruchsberechtigt wären, weil sie Patienten mit somatischen Beschwerden behandeln. „Aber nur 15 Krankenhäuser erhalten Liquiditätshilfen“, so Borchmann.

„Lokale Inzidenzwerte sind ein Unding“

Auch die Universitätsmedizin Rostock als größtes Krankenhaus in MV geht leer aus, obwohl dort die Intensivstationen mit Corona-Patienten voll belegt sind. „Gerade für ein Uni-Klinikum ist es ein Unding, die Liquiditätshilfen an lokale Inzidenzwerte zu koppeln, weil wir überregionale Versorgungsaufgaben übernehmen“, so der Ärztliche Direktor, Professor Christian Schmidt. Je nach Fachrichtung betrage der Anteil der überregionalen Patienten 30 bis 50 Prozent. Erst im Dezember hatte die Klinik Covid-Kranke aus Sachsen behandelt, um überfüllte Häuser zu entlasten.

Noch im Frühjahr erhielten alle Kliniken unabhängig von der Inzidenz Freihaltepauschalen für nicht belegte Betten pro Tag. Bei den Uni-Kliniken als Maximalversorger war es der Höchstbetrag von 560 Euro. Das System löste aber Kritik aus, weil ein Teil der Krankenhäuser gar keine Covid-Patienten behandelte und Erlöse mit freien Betten erzielte. Der Bund steuerte um.

Uni-Medizin Rostock rechnet mit erheblichen Einbußen

Die jetzige Regelung führt nun zu der Situation, dass die Uni-Medizin Greifswald weiterhin Pauschalen erhält, weil in Vorpommern-Greifswald die Inzidenzschwelle von 70 überschritten ist. Die Uni-Medizin Rostock bekommt dagegen keine Hilfen. Die Folgen lassen sich laut Schmidt noch nicht beziffern. „Es wird erhebliche Einbußen mit sich bringen, die nicht kompensiert werden können.“

Ähnlich sieht man das in Wismar, wo ebenfalls Corona-Patienten behandelt werden. „Eine Leerstandspauschale ist zwingend notwendig“, sagt der Kaufmännische Leiter des Sana-Krankenhauses, Christian Fastlabend. „Wir tragen derzeit das wirtschaftliche Risiko vollständig allein, ohne dafür einen Ausgleich zu erhalten.“ Das Sana-Klinikum rechnet mit Ausfällen im Millionen-Bereich. Zwar seien keine Operationen abgesagt worden, aber die Patienten, für die planbare Eingriffe geplant waren, hätten aus Angst vor einer Infektion ihre Termine verschoben. Zudem hätten zeitweise Stationen wegen Corona-Fällen geschlossen werden müssen.

Land will Absenkung auf Inzidenz von 50

Schmidt fordert, für Kliniken mit überregionalen Patientenströmen zumindest die Landes-Inzidenz zugrunde zu legen. Seit Karlsburg die Patientenaufnahme gestoppt hat, sei Rostock das einzige Herzzentrum im Land, so Schmidt. Von der Krankenhausgesellschaft hieß es: „Alle Krankenhäuser benötigen Liquiditätshilfen mit Aufnahme des ersten Covid-Patienten.“

Im Dezember hatte Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit anderen Ländern vom Bund eine Absenkung des Schwellenwertes auf eine Inzidenz von 50 gefordert, bislang ohne Erfolg. „Wir setzen uns weiter dafür ein, Ausgleichszahlungen bereits ab einer Inzidenzschwelle von 50 zu gewähren“, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Bei der Festlegung von Corona-Maßnahmen werde sich bundesweit an diesem Wert orientiert. Es wäre deshalb auch sinnvoll, diesen Wert für die Liquiditätshilfen für Krankenhäuser anzusetzen.

