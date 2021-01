Selbst der Aufsichtsratschef hält das für ungerecht: Während die Mitarbeiter in den Rathäusern in MV bis zu 600 Euro Corona-Prämie erhalten, gibt es für die meisten Pflegekräfte in den Krankenhäusern nicht einen Cent extra für ihren Einsatz in der Pandemie. Warum das so ist und was die Gewerkschaften fordern.