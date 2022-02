Rostock

Akute Engpässe in der Versorgung kranker Kinder, der teure Rauswurf des Vorstandschefs und drohende Millionen-Zahlungen wegen fragwürdiger Renten-Deals: Die Liste der Probleme an den größten Kliniken im Land ist lang – zu lang aus Sicht der Jamaika-Opposition im Schweriner Landtag. CDU, FDP und Grüne wollen die Vorgänge an den Uni-Kliniken in Rostock und Greifswald nun von einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss aufarbeiten lassen.

„Die Probleme haben sich in den vergangenen Jahren zugespitzt. Die Landesregierung – vor allem das zuständige SPD-geführte Wissenschaftsministerium – lässt viele Fragen unbeantwortet“, so CDU-Gesundheitsexperte Daniel Peters. Ziel des Untersuchungsausschusses: Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, die Versorgung der Patienten absichern und weniger Millionen-Verlust auf Kosten der Steuerzahler.

Kinder-Klinik in Not: „Das muss besser werden“

Vor allem die Uni-Klinik in Rostock (UMR) war in der Vergangenheit immer wieder in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Zuletzt kurz vor den Landtagswahlen 2021. Damals hatten sich 41 Chefärzte mit einem Brandbrief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt. Die Mediziner warnten in dem Schreiben vor akuten Problemen in der Kinder-Medizin. Eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung mit spezialisierten Kinderärzten sei in der größten Stadt des Landes nicht mehr sichergestellt, gleich reihenweise hatten Spezialisten das Krankenhaus verlassen. Im Zuge der Affäre warf Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb (ebenfalls SPD) den Vorstandsvorsitzenden der UMR raus – gegen eine Abfindung in Millionen-Höhe.

„Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass die Versorgung der kleinsten Patienten gefährdet ist? Das hat eine lange Vorgeschichte“, sagt auch Grünen-Fraktionschef Harald Terpe. „Der Unmut der Ärzte, die Lage für kranke Kinder – das kann an keinem emotionslos vorbeigehen.“ Seit mehr als zehn Jahren werde in Rostock eine neue Kinder-Klinik geplant – ohne Ergebnis bisher. Die niedergelassenen Kinderärzte machen seit Jahren Druck. „Wir versprechen uns vom Untersuchungsausschuss konkrete Ergebnisse, wie es voran gehen soll für die Patienten. Das muss besser werden.“

FDP-Landtagschef René Domke ergänzt: „Es gibt viele Fragen. Aber mit den Ausführungen der Landesregierung können wir nicht zufrieden sein.“ Selbst die CDU – bis zum Herbst noch in Regierungsverantwortung – habe kaum Antworten bekommen, so Fraktionschef Franz-Robert Liskow. Grünen-Frontmann Terpe selbst hatte noch vor seiner Zeit im Landtag im Auftrag der Regierung die Causa Schmidt untersucht. „Jetzt aber gehen wir das Thema viel breiter an.“

Millionen-Kosten für den Steuerzahler

Der Rauswurf Schmidts, der für die hochdefizitäre UMR und damit am Ende auch für die Steuerzahler teuer werden dürfte, werde ein Thema sein. CDU-Experte Peters: „Wir haben immer das Gefühl gehabt, der Aufsichtsrat habe ein Bauernopfer gesucht und gefunden. Es gibt viele Hinweise, dass der Spardruck ein Hauptgrund für die Probleme ist. Und den soll der Aufsichtsrat zumindest mitgetragen haben.“ In Rostock gäbe es strukturelle Defizite – unter anderem, weil die Uni-Medizin auf mehrere Standorte verteilt ist. „Als Landtag müssen wir uns auch diesem Thema annehmen“, so Peters.

Auch in Greifswald gebe es Dinge, die aufgearbeitet werden müssen aus Sicht der Opposition: 2005 hatte der damalige Finanzvorstand eine Vereinbarung zu Betriebsrenten mit der Versorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL) gekündigt und war zu einem privaten Anbieter gewechselt – nach eigenen Angaben, um beim Eigenanteil der Klinik Geld zu sparen. Am Ende aber tat sich ein Millionenloch auf, bis zu 30 Millionen Euro für die Renten der Mitarbeiter fehlen. Geld, das wohl ebenfalls der Steuerzahler ausgleichen muss. CDU-Chef Liskow: „Wir wollen wissen, was genau dazu im Aufsichtsrat bekannt war und besprochen wurde.“

Wann der Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufnehmen wird, ist noch nicht klar. Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb – er ist für beide Kliniken zuständig – ließ eine Anfrage der OZ zunächst unbeantwortet.

Von Andreas Meyer