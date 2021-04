Rostock

Dass Mikroplastik ein Problem für Gewässer, allen voran unsere Meere darstellt, ist bekannt. Unzählige Untersuchungen wurden dazu bereits durchgeführt. Doch wie sieht es eigentlich mit der Landwirtschaft aus? Dieser Frage sind Forscher der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock nachgegangen. „Es gibt tatsächlich nur sehr wenige Erkenntnisse zu diesem Thema“, bestätigt Versuchsleiterin Nicole Wrage-Mönnig.

Darauf aufmerksam geworden ist die Professorin durch Hanna Cornelsen, eine ehemalige Studentin und jetzt Doktorandin. Sie war es, die für ihre Masterarbeit den Effekt von Mikroplastik auf die Vegetation im Grünland untersuchen wollte. „Für mich war das ein neues, aber spannendes Forschungsgebiet“, so Wrage-Mönnig weiter.

Untersuchung unter künstlichen Bedingungen

Für die Versuche wurden die Samen unterschiedlicher Pflanzen wie Weidelgras oder schnell keimende Kleesorten mit hohen Konzentrationen von verschiedenen Mikroplastikarten in Verbindung gebracht. Ob kleinste PVC-Teilchen oder Reifenabrieb: Die Uni-Mitarbeiter bedienten sich einer breiten Palette an Stoffen. Zusätzlich sei Gießwasser eingesetzt worden, das zuvor mit Mikroplastik angereichert wurde. „Das kann man sich wie einen Teeaufguss vorstellen“, veranschaulicht die Versuchsleiterin. Die Höhe der Konzentration sei ebenfalls variiert worden.

Petrischalen mit PVC-Extrakt Quelle: Hanna Cornelsen

Was dabei herausgekommen ist, überraschte die Forscher. „Als Wissenschaftler versucht man eigentlich immer unvoreingenommen und ergebnisoffen an eine Untersuchung heranzugehen. Dass der zu beobachtende Effekt aber so stark sein würde, hätte ich nicht gedacht.“

Gehemmte Keimfähigkeit nachgewiesen

Ein Großteil der Samen, die in irgendeiner Art und Weise mit Mikroplastik in Berührung gekommen ist, sei anders als die Vergleichsproben, in seiner Keimfähigkeit gehemmt gewesen. „Entweder es ist überhaupt nichts gewachsen oder der Keimling hatte eine abnormale Färbung und Form.“ Auch die Wurzellänge sei negativ beeinflusst worden.

Dabei sei es allerdings wichtig, hervorzuheben, dass die gesamte Versuchsreihe ausschließlich im Labor unter künstlich geschaffenen Bedingungen durchgeführt worden ist, welche wiederum nicht mit denen in der Landwirtschaft zu vergleichen sind. „Das ist ein Aspekt, der nicht außer Acht gelassen werden darf“, betont Wrage-Mönnig.

Nicole Wrage-Mönnig leitet die Versuchsreihe. Quelle: Dr. Carsten Mönnig

Weitere Versuchsreihen sollen folgen

Fakt ist aber, dass Mikroplastik einen Effekt auf die Keimfähigkeit ausübt. Ob dies in der Natur erst ab einer erhöhten Konzentration der Fall ist, welche Stoffe genau solch eine Reaktion auslösen und ob der Feldboden womöglich als eine Art Filter fungiert, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Auch, wie sich das Mikroplastik auf die Ernte auswirken kann. „Das sind Aspekte, die wir nun in einer weiteren Versuchsreihe untersuchen wollen. Noch befinden wir uns ganz am Anfang unserer Forschung“, verrät Wrage-Mönnig.

Die Erkenntnisse, die sie aus der Forschung der letzten Monaten und Jahren gewonnen hat, bestärken sie aber in der Annahme, dass gerade in der Landwirtschaft deutlich stärker darauf geachtet werden sollte, welche Stoffe der Erde zugeführt werden. „Die Versuche haben ganz klar gezeigt, dass wir vorsichtig damit sein müssen.“ Egal ob es die ausgelegte Mulchfolie ist, Reifenabrieb, der vom Regen aufs Feld gespült wurde oder unachtsam weggeworfener Plastikabfall – das alles könnte sich unter Umständen auch auf unsere Nahrungsmittel auswirken. „Wir sind selbst gespannt, was wir noch herausfinden können.“

Von Susanne Gidzinski