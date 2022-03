Rostock

Der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der Uni Rostock fordert mündliche Staatsexamensprüfungen – doch die mündlichen Staatsexamen für Lehramt an der Uni Rostock müssen vor Ort stattfinden. Der Grund: Präsenzprüfungen seien das vorgeschriebene Standardverfahren für Staatsprüfungen. Für ein reines Online-Format gebe es (noch) keine normative Grundlage, heißt es vom Wissenschaftsministerium MV.

„Die beteiligten Ministerien haben aber gemeinsam mit den Hochschulen die Möglichkeit eröffnet, in besonderen Fällen – beispielsweise zum Schutz gefährdeter Personen – Staatsprüfungen auch in einem gesonderten Format durchzuführen. Die Prüfung findet dann unter Beachtung der gültigen Hygienevorschriften in einem betreuten Videoraum der Hochschule statt“, informiert Christian Moeller, Pressesprecher des Wissenschaftsministeriums. Dabei werde der Prüfer online zugeschaltet.

Asta Rostock fordert Online-Staatsexamensprüfungen

Der Asta der Uni Rostock jedoch fordert das Ministerium dazu auf, die Möglichkeit zu mündlichen Online-Staatsexamensprüfungen zu schaffen.

„Nach zwei ganzen Jahren erwarten wir, dass auch diese Prüfungen online stattfinden können“, so Lehramtsreferentin des Asta, Annika Behrendt. „Auch wenn sehr viele Lockerungen in der nahen Zukunft liegen, fühlen sich viele Studierende noch nicht bereit, sich dem Risiko einer Infektion während der Prüfung in Präsenz auszusetzen“, ergänzt Jan Wolfrum aus dem Vorstand der Studentischen Lehramtskonferenz.

Viele Studierende lebten aufgrund der Pandemie nicht mehr in Rostock und müssten für die Prüfung anreisen. Dies gefährde alle Beteiligten der mündlichen Staatsexamensprüfungen, so der Asta.

Staatsprüfungen haben besonderen Charakter

„Generell sollen Staatsprüfungen mit ihrem besonderen Charakter weiterhin in Präsenz stattfinden“, so Moeller. Für die Begleitung des Prüflings bei Problemfällen und professionelle Durchführung sei es von enormem Vorteil, wenn alle vor Ort miteinander kommunizieren können.

In Fächern wie Mathematik, Physik oder Chemie, Biologie sei eine Online-Staatsprüfung problematisch. Wesentliche Elemente der Fachwissenschaft könnten dann nicht oder nur sehr umständlich geprüft werden, was die zur Verfügung stehende Prüfungszeit stark belastet, so Moeller.

Ein Beispiel: „In einer Präsenzprüfung kann der Prüfende schon bei der Erstellung des Entwurfs eingreifen, bei einer Onlineprüfung müsste der Prüfling im Extremfall den falschen Entwurf erst einmal in die Handy-Kamera halten und dann unter Anleitung korrigieren“, sagt Moeller. Alternativ müssten die Prüfungsinhalte an die Prüfungsform angepasst werden und andere Inhalte entfallen.

Uni Rostock plant Rückkehr in die Hörsäle

Derzeit gilt an der Uni Rostock die aktuelle Hochschul-Corona-Verordnung MV. Bei Lehrveranstaltungen unter 2G gibt es begleitende Online-Angebote. Die 3G-Regel gilt bei Veranstaltungen und Prüfungen, die online nicht durchführbar sind. Hinzu kommen Abstandsregelungen und Maskenpflicht.

„Die Regelungen sind mit dem Gesundheitsamt abgestimmt“, sagt Antje Mayer, Leiterin der Stabsstelle für Hochschul- und Qualitätsentwicklung der Uni Rostock. Zudem ermögliche die Uni für Prüfungen durchaus Online-Formate und empfehle diese sogar explizit, so Mayer.

Für das kommende Sommersemester sind die neuen Regelungen von Bund und Land noch abzuwarten – daher konnte die Uni Rostock noch keine konkreten Corona-Maßnahmen festlegen.

Allerdings plant die Uni die Rückkehr in die Hörsäle. Die Studierenden müssen dann einen 3G-Nachweis erbringen, Maske tragen sowie Abstand halten von mindestens einem Meter für Teilnehmende, die den 2G-Status nicht erfüllen. Die derzeitige Hochschul-Corona-Verordnung MV endet am 18. März.

Von Katrin Zimmer/Julia Kaiser