Rostock

Setzt die Universität Rostock ihre Corona-Maßnahmen nicht ausreichend genug um? Das zumindest findet der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) – und sieht den sicheren Präsenzbetrieb in Gefahr. Seit Beginn der Vorlesungen im Wintersemester gilt an der Uni ein verbindlicher Handlungsrahmen, der gerade diesen ermöglichen soll. Für Studierende bedeutet das unter anderem: 3G bei Lehrveranstaltungen, verringerte Belegungszahlen, um Abstand zu wahren, Maskenpflicht sowie regelmäßiges Lüften.

Laut AStA werden diese Maßnahmen aber nur mangelhaft umgesetzt. Besonders in der Kritik: Es werde zu wenig kontrolliert, ob die Studierenden tatsächlich geimpft, genesen oder aktuell negativ getestet worden sind. „Mehrmals wurden diese Mängel von der Studierendenschaft gegenüber dem Rektorat und den Fakultäten angesprochen“, sagt Lena Pflugstert, stellvertretende Vorsitzende des Studierendenausschusses. Bislang sei auf diese Kritik aber nicht angemessen reagiert worden.

Kritik an zu spätem Handeln

Deshalb fordert der AStA nun erneut: Das Hygienekonzept, das grundsätzlich angemessene Rahmenbedingungen liefere, müsse konsequent umgesetzt und kontrolliert werden – und das möglichst zeitnah aufgrund steigender Infektionszahlen. Wichtig sei hierbei eine flächendeckende Umsetzung, die in der Verantwortung der Fakultäten liegt. Aktuell erfolge diese je nach Einrichtung stark unterschiedlich.

„Wir begrüßen, dass an der Universität ein Umdenken stattfindet und im Krisenstab, unter Einbeziehung der Studierenden, über das aktuell beunruhigende Infektionsgeschehen und die Konsequenzen für die Lehre gesprochen wird. Dies täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die Uni zu spät handelt und auf die begründete Kritik nicht angemessen reagiert wurde“, meint auch Julius Richert, Vizepräsident des Studierendenrats.

Bei weiter angespannter Corona-Lage müsste auch die Möglichkeit der Onlinelehre wieder in Betracht gezogen oder zumindest ein ausreichendes Hybridangebot geschaffen werden.

Uni: „Wir gehen Hinweisen umgehend nach“

Doch was sagt die Universität selbst zu den Vorwürfen? „Gibt es konkrete Hinweise, dass in Veranstaltungen die Corona-Regeln nicht eingehalten werden, gehen wir diesen umgehend nach und sprechen die betroffenen Lehrenden an“, versichert Uni-Rektor Wolfgang Schareck. Aktuell seien diese in der Verantwortung, den 3G-Status der Studierenden stichprobenartig zu kontrollieren. Ungeimpfte müssten ihren Testnachweis unaufgefordert zeigen.

„Immer alle Studierenden zu kontrollieren, ist logistisch einfach nicht machbar“, erklärt Schareck weiter. Um die Lehrenden aber zu unterstützen, sollen künftig Wachdienste auf den Campus eingesetzt werden. Das Ziel der Uni sei es, so lange wie möglich die physische Präsenz in Forschung und Lehre aufrechtzuerhalten. „Deshalb gehen wir sehr sorgfältig vor“, so Schareck. Für Studierende, die dennoch nicht an Veranstaltungen teilnehmen möchten, seien bereits digitale Angebote in Vorbereitung.

Von Pauline Rabe