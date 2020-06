Uni Rostock: ​Studierendenschaft sagt traditionellen Campustag ab

Rostock

Die Planungen sind wegen der Corona-Pandemie zunächst nur auf Eis gelegt worden, nun aber steht fest: Der traditionelle Campustag an der Universität Rostock fällt in diesem Jahr aus. „Das Risiko einer solchen Großveranstaltung ist momentan absolut nicht kalkulierbar. Daher haben wir uns schweren Herzens dafür entschieden, dem Studierendenrat die Absage der Veranstaltung zu empfehlen“, erklärt die Vorsitzende des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta), Sara Klamann.

Der Campustag ist das größte studentische Event des Jahres in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Er markiert zu Beginn des Wintersemesters im Oktober einerseits den Anfang des Studiums für tausende Erstsemester, aber auch das krönende Ende der einjährigen Legislatur für den Asta und den Studierendenrat ( Stura). Zahlreiche Fachschaftsräte, Hochschulgruppen, studentische Initiativen, aber auch regionale und überregionale Unternehmen präsentieren sich auf dem Campustag. Am Abend finden Konzerte bekannterer und unbekannterer Künstlerinnen und Künstler statt.

Campustag sollte erstmals in Südstadt stattfinden

Aufgrund der Bauarbeiten am Campus Ulmenstraße sollte der Campustag in diesem Jahr erstmalig auf dem Campus Südstadt stattfinden. Im März wurden die Planungen zunächst wegen der Corona-Pandemie auf Eis gelegt. Nun entschied sich der Stura auf Empfehlung des Asta, den Campustag in der bekannten Form für dieses Jahr abzusagen.

Der Asta sucht nun gemeinsam mit den Fachschaftsräten nach Lösungen, dass sich diese den Studierenden dennoch zu Beginn des Wintersemesters vorstellen können. „Dies war immer ein zentraler Bestandteil bei unserer Begrüßung für die neuen Erstsemester und mindestens daran wollen wir in geeigneter Weise festhalten“, sagt der stellvertretende Asta-Vorsitzende, Philipp Leist. Für die Orientierung der Neu-Studierenden sei die Möglichkeit eines solchen Erstkontaktes zu ihren Fachschaftsräten unerlässlich.

Hoffnung auf Entspannung bis Oktober 2021

Asta und Stura hoffen nun, dass sich die Lage bis Oktober 2021 wieder so weit entspannt, dass ein Campustag in gewohnter Weise stattfinden kann und freuen sich bereits auf die Planung. „Dann vielleicht sogar ein wenig größer“, kündigen die Studierenden-Vertreter an. Der Campustag wird seit Jahren ohne Unterbrechungen vom Asta geplant, organisiert und durchgeführt.

