Uni Rostock: Wie Oluf Tychsen als Bibliothekar und Orientalist bekannt wurde

Rostock

Er war Mitglied vieler wissenschaftlicher Gesellschaften und Akademien, erklärte hebräische Abkürzungen, begründete eine akademische Bibliothek und dank ihm konnte die erste altpersische Keilschrifttext übersetzt werden: Oluf Gerhard Tychsen. Er war im 18. Jahrhundert ein Wissenschaftler von Weltrang und lehrte an der Universität Rostock orientalische Sprachen.

Tychsens Vater, Jaern Tukason oder auch Jern Tuka, stammte aus Norwegen. Er hatte Schneider gelernt und war dann in Dänemark ins Militär eingetreten. Dort brachte er es in der Stadt Tondern aber lediglich bis zum Unteroffizier. Da er nur einen geringen Sold erhielt, griff er auch weiterhin zur Nadel, um die Familie ernähren zu können.

Berühmte Persönlichkeiten der Uni Rostock Die Universität Rostock begeht im Jahre 2019 ihr 600. Jubiläum. Die feierliche Eröffnung der Universität am 12.11.1419 erfolgte in der Marienkirche zu Rostock. Magister Petrus Stenbeke aus Erfurt wurde zum Rektor gewählt. Dem Rektor, der zugleich Dekan der Artisten-Fakultät war, wurde ein Paar kleine Zepter für die als erste entstandene Fakultät übergeben.In einer Serie wird an bedeutende Studenten und Wissenschaftler der Universität erinnert.

Oluf Gerhard wurde als drittes Kind geboren. Seine beiden Brüder, die vor ihm geboren wurden, waren früh gestorben, deshalb erhielt er deren Vornamen. Der Junge besuchte bis 1745 die öffentliche Stadtschule in Tondern, anschließend die dortige Lateinschule, wo er Griechisch und Hebräisch lernte.

Schon früh großes Interesse an orientalischen Sprachen

Ostern 1752 kam der 17-Jährige auf das Gymnasium zu Altona, das damals zu Dänemark gehörte. Dem begabten Schüler hatte der dortige Amtmann ein Stipendium samt freiem Unterricht und Wohnung verschafft. Hier wurde er nicht nur in die Naturwissenschaften und klassischen Altertümer, sondern auch in das rabbinische Judentum sowie mehrere Sprachen des Orients eingeführt. Ostern 1756 ließ er sich an der Universität Halle einschreiben. Er studierte hier Theologie, orientalische Literatur, Geschichte sowie Mathematik und Physik.

Allerdings wurde sein Interesse für orientalische Sprachen an der Universität nicht befriedigt. Deshalb ließ er sich schon am 10. Januar 1757 als Lehrer und Erzieher im Hallenser Waisenhaus einstellen. Gleichzeitig hielt er Vorträge zur jüdischen Sprache, die große Beachtung in der Öffentlichkeit fanden. So wurde auch Theologieprofessor Johann Heinrich Callenberg auf ihn aufmerksam. Dieser hatte 1729 ein Institutum Judaicum gegründet, an dem junge Theologen zu Missionaren ausgebildet wurden. Sie sollten unter anderem mithilfe von jüdisch-deutschen und orientalischen Schriften Juden zum christlichen Glauben bekehren.

Erste Vorlesungen an Uni in Bützow

Auch Oluf Tychsen reiste zu diesem Zweck in Gesellschaft des späteren Doberaner Propstes Johann Röper durch Deutschland und Dänemark. Im Ergebnis einer zweiten Reise lernte der eifrige Missionar Herzog Friedrich den Frommen von Mecklenburg-Schwerin kennen. Kaum war Tychsen von der Reise zurück, da erhielt er die Aufforderung vom Schweriner Hof, nach Bützow zu ziehen. An der dortigen Friedrichs-Universität, die der mit Rostock in Streit liegende Herzog kürzlich gegründet hatte, sollte er Vorlesungen über die hebräische Sprache halten. Oluf Tychsen, als Missionar erfolglos, ließ sich nicht lange bitten und traf am 22. September 1760 in der Mecklenburger Kleinstadt ein.

Tychsens Untersuchungen zu Schriften früherer Kulturen halfen zum Beispiel dem Forscher Georg Friedrich Grotefend Quelle: Universitätsbibliothek Rostock

Vorlesungen hatten anfangs nur geringe Resonanz

Bevor er jedoch in Bützow vor die Studenten trat, erwarb er die Magisterwürde mit der Dissertation „De propugnanda in Judaeos fide“. Seine Vorlesungen fanden anfangs nur geringe Resonanz. In dieser Zeit sah sich der junge Wissenschaftler einer besonderen Gefahr ausgesetzt. Preußische Werber machten auch in Mecklenburg Jagd auf junge Männer, um sie für den Militärdienst zu rekrutieren. Lange konnte Tychsen ihnen entkommen, doch als die Gefahr immer größer wurde, kehrte er Bützow den Rücken. Er floh zunächst zum Herzog und dann weiter ins heimatliche Tondern und von dort per Schiff nach England.

Erst als die Werber ihre Aktivitäten weitgehend eingestellt hatten, kehrte er wieder an die Universität zurück. Nach dreijähriger Tätigkeit wurde der Dozent am 14. November 1763 zum ordentlichen Professor der orientalischen Sprachen ernannt und am 14. April 1764 auch Mitglied des Professorenkonzils der Bützower Universität. Am 2. August 1765 heiratete er die fast zehn Jahre ältere Magdalena Sophia von Tornow, die aus einem alten Adelsgeschlechts stammte. Der beiden 1766 geborene Sohn starb jedoch im Alter von nur einem Jahr.

Ohne die Ehe mit der vermögenden Sophia wäre Oluf Tychsen nie zu der Berühmtheit gelangt, denn sein Einkommen war zu gering, um davon die Kosten seiner späteren orientalischen Sammlungen und umfangreichen Korrespondenz bestreiten zu können. Beides aber begründete letztlich seinen Weltruhm.

„Bützowsche Nebenstunden“ wurden zum Hauptwerk

Von 1766 bis 1769 schrieb der Orientalist die „Bützowschen Nebenstunden“, die als sein Hauptwerk gelten und eine wahre Fundgrube jüdischer Geschichte darstellen. Den wichtigsten Inhalt dieses Werkes bilden Varianten von handschriftlichen Bibelkommentaren von 1211, verfasst vom bedeutendsten jüdischen Gelehrten des Mittelalters, dem Rabbiner Schlomo ben Jizchak.

Bedeutsam ist auch eine in zwei Abschnitten herausgegebene Schrift über die hebräischen Abkürzungen. Sie zeigt auch Tychsens künstlerische Begabung. Die im Buch vorhandenen Kupferstiche stammen nämlich von seiner Hand. 1767 hatten ihn der Bützower Stempelschneider Aaron und der Ludwigsluster Hofmaler Findorf darin unterwiesen. Der Schweriner Hofmaler Matthieu gab ihm Unterricht in der Kunst der Radierung.

In diese Zeit freundete sich Tychsen auch mit dem herzoglichen Mundschenk Karl Christian Cornelius in Ludwigslust an, der über viel Einfluss bei Hofe verfügte. Ihm unterstand auch die herzogliche Bibliothek in Ludwigslust. Cornelius trug dazu bei, dass der Bützower Professor in der Gunst von Herzog Friedrich dem Frommen weiter stieg. Der Landesherr erhielt ab 1769 bei Oluf Tychsen Unterricht im Hebräischen und erwies sich als gelehriger Schüler.

Tychsen gründete akademische Bibliothek in Bützow

Das Tychsen an der Bützower Universität eine akademische Bibliothek begründen konnte, ist dem Zufall geschuldet. Beim Stöbern in der Schweriner Schlossbibliothek entdeckte er eine über 100 Jahre alte Büchersammlung des Herzogs. Diese bildete den Grundstock der Bützower Bibliothek, deren Leitung Tychsen am 19. Januar 1770 übernahm. Da für den Ankauf von Büchern und Schriften pro Jahr nur 80 Taler zur Verfügung standen, war es dem Engagement des Bibliothekleiters zu verdanken, dass die Buchsammlung schon bald 14134 Bände und 198 Handschriften umfasste. Auch für ein naturhistorisches Museum, das unter anderem aus naturwissenschaftlichen Lehrmitteln und einer Münzsammlung bestand, legte der rührige Professor 1775 den Grundstein.

Herzog Friedrich Franz, der ab 1785 regierte, verlegte die Bützower Universität zu Ostern 1789 nach Rostock zurück und auch Tychsen wechselte mit seinem Wohnsitz in die alte Hansestadt. Diesen Ortswechsel verband er mit der berechtigten Hoffnung auf größere Möglichkeiten für seine wissenschaftliche Arbeit. In seinen Vorlesungen behandelte der Orientalist jetzt unter anderem die arabische Sprache und mohammedanische Münzkunde. Damit gewann er viele Zuhörer.

Eine Collage von Schriften Tychens im Nachlass Quelle: Universitätsbibliothek Rostock

Auch für die Bibliothek des naturhistorischen Museums fügte Tychsen Schriften hinzu

Während er von den Studenten großen Zuspruch erhielt, wurde ihm eine Anerkennung bei der Vergabe des Rektorenamtes versagt. Statt ihm wurde der bisherige Helmstedter Professor Dr. Johann Kaspar Velthusen Rektor der Rostocker Universität. Darüber erzürnt, trat Tychsen Ostern 1790 aus dem Professorenkonzil aus, ohne ihm jemals wieder beizutreten.

Tychsen wurde hingegen gebraucht, als es darum ging, die Bibliothek und das naturhistorische Museum neu aufzubauen. Der von ihm in Bützow geschaffenen Sammlung fügte er die bisherige Rostocker akademische Bibliothek von 4699 Bänden und 94 Handschriften hinzu. Schenkungen und Ankäufe erbrachten zudem weitere 9316 Bände und 192 Handschriften. Damit besaß die neue Bibliothek über 28 000 Bände und 500 Handschriften.

Bedeutsam war ebenfalls, dass Tychsen 1790 eine „Geschichte der öffentlichen Universitätsbibliothek und des Museums zu Rostock“ herausgab. Sie wurde 1793 durch eine „Erste Fortsetzung, welche die freiwilligen Geschenke enthält“ ergänzt. Auf seine Veranlassung waren für die Rostocker akademische Buchdruckerei arabische und syrische Lettern besorgt, mit denen seine Schriften zu orientalischen Themen illustriert wurden. In einer Schrift von 1798 zeigte er anhand altpersischer Keilinschriften, dass diese Schrift von links nach rechts verläuft und es sich dabei um eine Buchstabenschrift handelt, die mit dem Griechischen verwandt ist.

Seine Wissenschaft war international bekannt

Zwar konnte er die Inschriften nicht richtig deuten, doch gelang es dem Hannoveraner Georg Friedrich Grotefend 1802 mithilfe von Tychsens Erkenntnissen, die Schrift richtig zu deuten: Es war die erste gelungene Übersetzung eines Keilschrifttextes. Tychsen gilt heute als einer der Begründer der arabischen Palägraphie (Lehre von alten Schriften).

Oluf Gerhard Tychsen, dem es stets auch darum ging, den Ruf von seiner Gelehrsamkeit weit zu verbreiten, hatte inzwischen die erhoffte internationale Anerkennung gewonnen. Besonders häufig wurde die Bitte an ihn herangetragen, Münzen und Inschriften zu bestimmen. Die Rostocker Universitätsbibliothek besitzt Belege für eine äußerst umfangreiche Korrespondenz, die der Wissenschaftler mit christlichen und jüdischen Gelehrten geführt hatte.

Wie bekannt er war, mögen folgende Episoden belegen. Als ein Fragesteller aus Asien, der offenbar Tychsens genaue Adresse nicht kannte, als Anschrift nur Europa wählte, erreichte ihn sogar dieses Schreiben. Und als 1801 der berühmte britische Admiral Nelson mit seiner Flotte vor Warnemünde ankerte, erachtete er den Wissenschaftler würdig, ihm eine Gedenkmünze überbringen zu lassen, die an den Sieg der britischen Flotte gegen die französische Armada im Jahre 1798 bei der ägyptischen Hafenstadt Abukir erinnerte. Auch als Napoleons Truppen 1807 Rostock besetzten, verschonten sie den Universitätsprofessor vor einer Einquartierung.

Tychsen war inzwischen Mitglied vieler wissenschaftlicher Gesellschaften und Akademien. Als der Gelehrte am 14. November 1813 sein 50-jähriges Jubiläum als ordentlicher Professor feierte, sprach ihm die Universität Rostock ihre Gratulation in einer lateinischen Festschrift aus. Nach diesem Jubiläum arbeitete Tychsen noch zwei weitere Jahre, ehe er am 30. Dezember 1815 im Alter von 81 Jahren in Rostock starb.

Nachlass wird erschlossen An der Universität wird derzeit der Nachlass von Oluf Tychsen erschlossen. Dieser gehört zu den herausragenden Beständen der Universitätsbibliothek Rostock. Kernstück des mehrere tausend Dokumente umfassenden handschriftlichen Nachlasses ist laut Universität die Briefsammlung. Tychsen habe über Jahrzehnte mit mehr als 200 Gelehrten in ganz Europa korrespondiert. Dieser Briefwechsel besteche durch die Vielzahl der in den Briefen angesprochenen Bereiche spätvormoderner Gelehrsamkeit, die neben Philologie und Theologie unter anderem die Numismatik, insbesondere die Erforschung orientalischer Münzen, umfasst. Von international herausragender Bedeutung ist vor allem die Sammlung hebräischer und jiddischer Briefe, die ein reiches Quellenkorpus für die Geschichte der norddeutschen Juden und der christlich-jüdischen Beziehungen im 18. Jahrhundert darstellt. Ziele des Projektes sind die Erschließung im Kalliope-Verbundkatalog sowie die Digitalisierung des gesamten handschriftlichen Nachlasses. Insgesamt sind etwa 5000 Einzeldokumente zu katalogisieren und ca. 50000 digitale Images zu erstellen.

Lesen Sie auch:

Zeitreise durch 600 Jahre Universitätsgeschichte

Heimatserie: Mecklenburgs Universitäten und Hochschulen

Das sind die beliebtesten Studienfächer an der Uni Rostock – und die unbeliebtesten

Rostock: Ex-Mitarbeiter verrät Geheimnisse der Uni

Von Werner Geske