Uni Rostock erhält Patent: Ersetzt der biologische den künstlichen Herzschrittmacher

Große Freude beim Team von Professor Robert David aus dem Department „Licht, Leben und Materie“ der Universität Rostock: Zwei Jahre nach dem Antrag erhält die Universität Rostock das ersehnte Patent in Deutschland für einen biologischen Herzschrittmacher mit naturgetreuen Herzschrittmacher-Stammzellen.

Robert David, Professor für Regenerative Medizin in der Herzchirurgie der Universitätsmedizin Rostock, ist fest davon überzeugt, dass der 60 Jahre alte künstliche Schrittmacher womöglich ersetzt wird. Aber wann das sein wird, dazu will sich der Forscher noch nicht festlegen. „Ein biologischer Herzschrittmacher, der dem natürlichen System des Menschen nahekommt, ist viel nachhaltiger“, betont der Entwicklungs-Biologe, der am Max-Planck-Institut für Entwicklungs-Biologie in Tübingen promovierte.

Mehr als 100 000 Herzschrittmacher

In Deutschland werden jährlich mehr als 100 000 elektronische Herzschrittmacher implantiert, die jedoch mit erheblichen Einschränkungen einhergehen: So kommt es zu Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten, wie etwa bei MRT-Untersuchungen oder Metalldetektoren bei Flughafenkontrollen. Zudem bergen die Schrittmacher, wie alle metallischen Implantate, ein nicht unerhebliches Infektionsrisiko. Außerdem ist die Stromversorgung über Batteriebetrieb keine wirklich zufriedenstellende Lösung für die Patienten. Daher müssen jedes Jahr in Deutschland 16 000 Aggregatwechsel operativ vorgenommen werden.

„Wir haben eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, einen hoch spezialisierten Herzmuskelzelltyp in hoher Reinheit aus Stammzellen herzustellen“, erklärt der Rostocker Forscher. Die wissenschaftliche Herausforderung: Die verwendeten Stammzellen müssen so beeinflusst werden, dass sie zu Schrittmacher-Zellen werden, die extrem selten sind. Wie das geht, erklärt Professor David so: „Wir stützen uns auf so genannte Zellprogrammierung in Kombination mit einem spezifischen Kulturprotokoll. Nur so erhalten wir reine Schrittmacherzellen“.

Weitere Anmeldungen laufen

Dieses Verfahren ist von der Rostocker Uni zum Patent angemeldet und bereits in Deutschland, Europa und Japan erteilt worden. Des Weiteren laufen Anmeldungen für Patente in Kanada, USA, Indien, Korea und China. Während der coronabedingten Heimarbeit erreichte Professor David die Nachricht, dass auch die Anwendung dieser synthetisch hergestellten Schrittmacherzellen eines biologischen Schrittmachers vom Deutschen Patent- und Markenamt patentiert wird.

Von klinischen Studien mit einem biologischen Herzschrittmacher sind Professor David und sein Team aber noch weit entfernt. Aktuell geht es darum, ihren Ansatz mit Mäusen auf humane Schrittmacherzellen zu übertragen. Eine weitere Perspektive ist die Verwendung der Zellen zur Medikamententestung in der Kulturschale – das könnte eine deutliche Reduzierung von Tierversuchen ermöglichen. Neben der Verringerung des Leids dieser Tiere ist auch davon auszugehen, dass sich die Ergebnisse von Medikamententestungen – gewonnen mit menschlichen Zellen in der Kulturschale – so besser auf Patienten übertragen lassen. Auch für diese Anwendung der Schrittmacherzellen wurde der Universität Rostock mittlerweile in Deutschland ein Patent erteilt.

Von Wolfgang Thiel