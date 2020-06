Uni Rostock kürzt Medienwissenschaften: Studierende und Mitarbeiter besorgt

Rostock

Die Kürzungen für die Mittel des Instituts für Medien- und Kommunikationswissenschaften überraschten die Studierenden. Durch die geplante Streichung von 140 000 Euro können ab kommendem Wintersemester nur noch 30 statt 60 Erstsemester aufgenommen werden. Auch auf den Lehrplan hat das Auswirkungen. „Die Ankündigung kam sehr plötzlich“, berichtet Mira Pfannmüller, die im zweiten Semester Medien studiert. „Für mich war das immer selbstverständlich, dass der Studiengang gut läuft.“ Nun sorgt sie um den weiteren Verlauf des Studiums.

Institutschefin Elizabeth Prommer: „Die jährlich 500 Bewerber konkurrieren um noch weniger Plätze, so dass die Auswahl über den Numerus clausus sozial noch ungerechter wird.“ Auch fielen künftig 2,5 Stellen beim Personal weg. "Inhaltlich wurde dem Studiengang durch die Akkreditierung eine sehr gute Qualität bescheinigt, die Empfehlungen der Kommission lagen eher in einem Ausbau als in der Mittelkürzung", so Prommer. So wurde schon vor zwei Jahren empfohlen, den Studiengang von einem Zweitfach zu einem Erstfach auszubauen.

Mit dem Geld solle die Lehrerbildung in MV gefördert werden, erklärte Prof. Hans-Jürgen von Wensierski vom Fakultätsrat. Der Anlass für die Kürzungen sei zwar nachvollziehbar. „Dass jetzt eines der nachgefragtesten Fächer bei den Studienplätzen und Mitarbeitern halbiert werden soll, halten wir aber für nicht akzeptabel.“

Sorge um Qualität des Studiums

Bedenken machen sich vor allem in der Studierendenschaft breit. „Es kann gut sein, dass wir bald mit 60 statt mit 20 Leuten in einem Seminarraum sitzen“, sorgt sich Mira Pfannmüller. Mit so vielen Studierenden auf einmal, sei angemessene Lehre kaum möglich, sagt sie. Zudem habe Pfannmüller das Studium bisher sehr praxisnah wahrgenommen. „Man hat gelernt, warum man etwas lernt“, so die 25-Jährige. Inwieweit der Praxisbezug zukünftig noch umgesetzt werden kann, sei fraglich.

Das denkt auch Johannes Krüger von der Fachschaft der Medienwissenschaften. Der Studiengang biete viele Kooperationen mit lokalen Medienanstalten, wie Radio Lohro, RoK-TV oder journalistischen Betrieben. „Und wir wissen nicht, ob wir diese Kooperationen mit den gekürzten Mitteln aufrechterhalten können“, bedauert er.

Ein weiteres Problem: Es werde weniger Flexibilität bei der Kurswahl geben, so Krüger. Die geringere Auswahl an Seminaren würde die zeitliche Flexibilität vieler Studierender einschränken, die sich beim Medienstudium im Zweitfach häufig nach dem Lehrplan ihres Erstfaches richten müssten. „Das ist auch ein Problem für Studierende mit Kind, die einige Kurse unter Umständen nicht belegen können.“ Auch die thematische Vielfalt, die die Qualität des Studienganges bisher ausmachte ginge verloren, fürchtet der 28-Jährige.

Unverständnis in der Medienbranche

Der ehemalige Medienstudent Benjamin Hujawa ist in der Filmbranche aktiv. Für ihn sind die Kürzungen nicht nachvollziehbar. Gemeinsam mit zahlreichen anderen Rostockern aus der Medienszene wirkte er am Spielfilm „Kahlschlag“ mit, der im März deutschlandweit in den Kinos lief und mit mehreren Filmförderpreisen ausgezeichnet wurde.

Viele Absolventen der Medienwissenschaften würden in M-V im Social-Media-Marketing, als Medienpädagogen oder in der Kulturszene arbeiten, weiß der 29-Jährige. „In Zeiten, in denen neue Medien in allen Unternehmens-, Kultur- und Lebensbereichen stetig an Bedeutung gewinnen und Fachkräfte gerade in der Region gehalten werden sollten, wirkt die Kürzung absurd“, so der Nachwuchsfilmemacher.

Sören Köhn, Leiter vom Rostocker Sender Rok-TV, sieht die Förderung von Medienkompetenz und -Bildung gefährdet. „Das Land braucht Leute, mit den Auswirkungen von Digitalisierung koordiniert umgehen können“, erklärt er. Diese in der Region auszubilden und möglichst hier zu halten, sei ein wichtiges Anliegen, das das Land verfolgen sollte.

Für Johannes Krüger ist klar, wie gefragt ausgebildete Medienwissenschaftler sind: „Wir haben jedes Jahr Probleme, Termine für die Verteidigungen der Masterarbeiten zu finden, weil viele Studierende dann schon im Job sind.“

Gespräche mit Universitätsleitung geplant

„Es ist vor allem sehr frustrierend, dass uns bisher niemand genau erklären konnte, wieso die Entscheidung getroffen wurde“, sagt Krüger. Trotzdem zeige sich die Universitätsleitung gesprächsbereit, teilt der Fachschaftsrat mit.

So sei das Thema bereits beim Prorektor für Studium und Lehre, Patrick Kaedig, vorgetragen worden. Ein runder Tisch mit Akteuren der Universitätsleitung und dem Allgemeinen Studierendenrat ( AStA) sei geplant, um über das weitere Vorgehen zu sprechen.

Von Anh Tran