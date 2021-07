Rostock

Im Kampf um den Präsenzunterricht im Wintersemester, macht die Universität Rostock jetzt allen etwa 13 000 Studierenden ein Extra-Impfangebot. Corona-Experte und Dekan der Universitätsmedizin Emil Reisinger sagt dazu: „Wir möchten, dass die jungen Leute gesund ins Wintersemester starten können.“ Das Angebot gilt für alle künftigen und aktuellen Studierenden der Hansestadt. Das bedeutet, es gilt auch für Studierende der Hochschule für Musik und Theater (HMT) und des Standortes Warnemünde der Hochschule Wismar.

Unter diesem Link können sich Studierende ab sofort selbst für freie Impftermine in der Hansemesse registrieren. Laut Reisinger sollen ausreichende Impfdosen zur Verfügung stehen. Damit soll zum Wintersemester eine Rückkehr in die Normalität und den Präsenzunterricht möglich sein.

Auch Rostocks Universitätsrektor Professor Wolfgang Schareck steht hinter dem Impfangebot: „Um die neuen Studierenden schnell zu integrieren, woher sie auch kommen, möchten wir Ihnen mit der Immatrikulation auch ein Impfangebot machen. Die Sozialisation am Studienort ist gerade für unsere Neuen zu Beginn des Studiums das Wichtigste“.

Der Impfschutz solle die Weichen dafür stellen, dass Seminare und Vorlesungen, Praktika und Auslandsaufenthalte wieder ohne Einschränkungen möglich werden, so Reisinger.

Auch in Wismar wird sich bemüht, den Studienbetrieb wieder möglichst uneingeschränkt anzubieten. Dafür soll die Quote von vollständig Geimpften an der Hochschule steigen. Impf-Termine sind über das Online-Portal zu vereinbaren.

Die Bewerbungsphase für die zulassungsbeschränkten Fächer läuft noch. „Wer jetzt schon weiß, dass er ein zulassungsfreies Fach an der Universität Rostock studieren will oder von uns ein Zulassungsangebot erhält, kann sofort einen Termin im August mit dem Impfzentrum vereinbaren“, sagt Anja Klütsch, Teamleiterin Allgemeine Studienberatung & Careers Service. Studierende mögen sich bereits vor Beginn des Wintersemesters um einen Termin kümmern, so Klütsch.

Von OZ