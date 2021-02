Uni Rostock steht nicht still: Forschung in der Pandemie

Rostock

Geschlossene Geschäfte, leere Restaurants und Schulen ohne Schüler – die Corona-Pandemie legt das das Land lahm. An den Fakultäten der Universität Rostock geht der Betrieb aber weiter. Hier forschen Wissenschaftler weiterhin in verschiedensten Bereichen – zwar mit Einschränkungen, aber immer noch mit Erfolgen. Besonders im naturwissenschaftlichen Bereich gibt es viel Fortschritt.

Biologische Herzschrittmacher

Robert David, Professor für Regenerative Medizin in der Herzchirurgie, forscht an der Universitätsmedizin an biologischen Herzschrittmachern. Er und sein zwölfköpfiges Team züchteten in der Petrischale Schrittmacherzellen – also die Zellen im Herzen, die vorgeben, in welchem Rhythmus es schlagen soll. „Diese Zellen sind der natürliche Taktgeber der Herzmuskulatur“, erklärt David.

Auf lange Sicht soll eine Alternative zum bisher verwendeten elektronischen Schrittmacher entwickelt und produziert werden. Mittelfristig ist das Ziel aber, die Zellen für Medikamenten- und Substanztests zu nutzen. „Zum Beispiel mit Medikamenten, die Herzrhythmusstörungen behandeln“, so der Forscher. Aber auch allgemeine Umwelteinflüsse werden untersucht – beispielsweise die Auswirkungen von Autoabgasen auf das Herz.

Die Corona-Pandemie schränke die Forschung nur teilweise ein, sagt David. „Schreib- und Lesearbeiten sind durch das Homeoffice uneingeschränkt machbar.“ Der Experte weiter: „Forschung besteht ja nicht nur aus Experimenten – man muss auch etwas auf Papier bringen.“ Aber auch in der Praxisarbeit arrangiert sich das Forscherteam und arbeitet in Schichten, so dass sich maximal zwei Mitarbeiter gleichzeitig im Labor aufhalten. Das einzige Problem laut David: „Im Bestellwesen kommt es manchmal zu Einschränkungen. Da müssen wir etwas länger auf Grundsubstanzen warten.“

Schadstoffarme Maschinen in der Landwirtschaft

An der Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik arbeitet Sascha Prehn an der Optimierung von Motoren, um ihren Schadstoffausstoß zu minimieren. „Wir haben uns den gesamten Verbrennungsprozess angeguckt und systematisch alle möglichen Stellschrauben untersucht, an denen man optimieren kann“, erklärt Prehn.

In Zusammenarbeit mit der Deutz AG aus Köln ist es ihm bereits gelungen, einen Gasmotor zu entwickeln, der in der Landwirtschaft genutzt werden kann – speziell in Traktoren. „Aktuell sammeln wir Praxiserfahrungen. Nächstes Jahr könnte schon ein marktreifes Produkt entstehen“, sagt der 36-Jährige.

Das nächste Ziel für Prehn: Die Schadstoffminimierung beim Kaltstart von Motoren – also wenn diese noch nicht warmgelaufen sind und deshalb nicht optimal laufen. Die Corona-Maßnahmen schränken Prehns Arbeit nur etwas ein. „Bei uns arbeitet nur eine Person pro Büro. Ansonsten sollen wir entweder am Prüfstand oder im Homeoffice arbeiten.“ Sollten Prehn und seine Kollegen doch einmal Kontakt haben, sollen Plexiglasscheiben zwischen den Schreibtischen und Maskenpflicht die nötige Sicherheit garantieren.

Nachhaltige Folie aus Zellulose

Das Forscherteam um Dirk Hollmann entwickelt zurzeit eine nachhaltige Klarsichtfolie aus Zellulose. Derartige Folien auf Holzbasis gebe es zwar schon, sagt Hollmann. „Der Prozess zur Herstellung ist aber nicht sehr umweltfreundlich.“ Durch alternative chemische Entwicklungsprozesse wollen die Wissenschaftler die Nachhaltigkeit in ihrer neuen Folie garantieren. Bevor das Produkt aber marktreif ist, müssen noch wichtige Eigenschaften verfeinert werden – vor allem die Stabilität und Reißfestigkeit.

Durch die Pandemie verzögere sich der Forschungsprozess, bedauert der Wissenschaftler. Viele bisherige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projekts waren Doktoranden und Masterstudenten aus Vietnam, die durch die Kooperation mit der Technischen Universität Hanoi herkamen, ihren Aufenthalt aber bereits beendeten. „Die Einreise von neuem Personal ist durch Corona sehr schwierig. Visa werden nicht ausgestellt und deshalb verzögert sich der ganze Prozess.“ Trotzdem liefe der Arbeitsprozess, wenn auch verzögert, weiter.

