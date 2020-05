Uni Rostock zeigt 24 Ölzeichnungen aus Moennich-Nachlass

Die Tradition des Zusammenschlusses von Rostocker Kaufleuten reicht bis in die Blüte der Hansezeit im 16. Jahrhundert zurück. Im Jahr 1911 wurde unter dem damaligen Bürgermeister Albert Clement die Korporation gegründet und das jährliche Festmahl mit einer Sammlung für soziale Zwecke eingeführt. Nach Unterbrechung und Verbot in der Zeit des Nationalsozialismus, des Zweiten Weltkrieges und der DDR war an eine Wiederbelebung der Traditionen erst Anfang der 90er Jahre zu denken. Am 4. Mai 1994 wurde die Neugründung beschlossen. Seitdem feiert die Kaufmannschaft jährlich Anfang Oktober ihr Festmahl - die Jahresköste. Auf diesem Fest sammeln die rund 120 Unternehmer Spendengelder für soziale und kulturelle Zwecke in der Hansestadt.