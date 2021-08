Rostock

Nach der überraschenden Freistellung des ärztlichen Vorstands der Universitätsmedizin Rostock, Professor Christian Schmidt, gerät jetzt auch der Aufsichtsrat unter Druck. Auf seiner Sitzung am Dienstag hatte sich das Gremium zu diesem Schritt entschieden und die ärztliche Leitung Schmidts Stellvertreter Christian Junghanß übertragen.

Schmidts Freistellung wird nun zum Problem für Aufsichtsratschef Mathias Brodkorb selbst: Daniel Peters, Hochschul-Politiker der CDU im Landtag, fordert bereits eine Sondersitzung der zuständigen Gremien im Schweriner Landtag: „Mathias Brodkorb ist seinerzeit an die Universitätsmedizin geschickt worden, um ein Haus in ruhigeres Fahrwasser zu führen. Inzwischen deutet sich an, dass offensichtlich das glatte Gegenteil eingetreten ist.“

Kritik von CDU und den Linken

Die Linke wird noch deutlicher: „Insbesondere der Zustand in der Kinder- und Jugendmedizin erscheint von außen problematisch. Nach meiner Kenntnis hat der nun freigestellte Vorstand genau davor gewarnt. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat hingegen Sparmaßnahmen forciert“, so Rostocks Gesundheitssenator Steffen Bockhahn. Die Landtagsabgeordnete Eva-Maria Kröger ergänzt: „Vielleicht wurde der Falsche von seinen Aufgaben entbunden ...“

Umfrage: Finden Sie es richtig, dass der Rostocker Uniklinik-Vorstand Christian Schmidt trotz Corona-Pandemie beurlaubt wurde?

Schmidt arbeitet seit 2014 am Klinikum. 2018 wurde er bereits nach Vorwürfen um zweifelhafte Geschäftspraktiken als ärztlicher Vorstand freigestellt. Er wurde danach wieder in sein Amt eingesetzt, nachdem sich die Vorwürfe nicht konkretisieren ließen. Die Staatsanwaltschaft Rostock hatte das Verfahren damals eingestellt.

Von Andreas Meyer