Der sportlich wirkende Wahl-Warnemünder eilt in Richtung Schillingallee. Der sechste von etwa 20 Terminen im Bereich Infektiologie und Tropenmedizin der Unimedizin Rostock steht an. Prof. Dr. Rudolf Guthoff hat noch immer einen randvollen Terminkalender. Doch diese Visiten gehören auch für ihn keineswegs zum Alltagsgeschäft.

Der 72-Jährige zählt zu den insgesamt 84 Teilnehmern einer seit September laufenden Studie an der Unimedizin Rostock: Die hiesigen Forscher testen im Auftrag des US-Herstellers Johnson & Johnson einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Sein Name: Ad26.COV2-S.

Besondere Motivation war nicht nötig

„Für die Teilnahme benötigte ich keine besondere Motivation. Denn wir brauchen schnellstmöglich einen Impfstoff.“ Der emeritierte Professor, der unter anderem 22 Jahre lang die Rostocker Augenklinik leitete, weiß um die Leiden der schwer erkrankten Corona-Patienten: „Ich hoffe sehr, dass sich das hier getestete Präparat als wirksam erweist. Die Frage nach der Aufwandsentschädigung ist für ihn wenig bedeutsam. Abhängig von der Zahl der Termine liegt diese in dem 17 Monate umfassenden Zeitraum insgesamt bei maximal rund 1800 Euro.

Der emeritierte Professor Rudolf Guthoff (72), unter anderem 22 Jahre lang Chef der Rostocker Augenklinik, ist einer der Studien-Teilnehmer. Quelle: Dietmar Lilienthal

Hauptgruppe bilden die 18- bis 55-Jährigen

Der erfahrene Mediziner ist sich bewusst, dass er allein aufgrund seines Alters zur Corona-Risikogruppe gehört.„Doch ich fühle mich fit und bin kerngesund“, betont der aktive Ruderer. Eine Voraussetzung, an der nicht wenige der möglichen Probanden in der Altersgruppe Ü 65 scheiterten, wie Studienassistentin Dagmar Michel-Lübs (47) erklärt. Sie gehört zu dem Rostocker Team um Prof. Dr. Emil Reisinger. Der Chef der Tropenmedizin der Unimedizin Rostock leitet diese Impfstoffstudie auch deutschlandweit.

„Es handelt sich um eine der aufwendigsten Testreihen der vergangenen Jahre“, erklärt die Fachkrankenschwester Michel-Lübs. So war die Gruppe der 18- bis 55-Jährigen, die zwei Drittel der Testkandidaten ausmacht, relativ schnell komplett. Bei der Gruppe, zu der Prof. Guthoff gehört, dauerte das Rekrutieren länger.

Virus im Labor verändert Der Impfstoff-Kandidat Ad26.COV2-S wird in MV im Auftrag der Firma Janssen, einem Tochterunternehmen des Weltkonzerns Johnson & Johnson, erforscht. Er basiert auf dem Adenovirus 26 – es handelt sich eigentlich um ein Erkältungsvirus. Es stellt praktisch eine Art Startrampe dar. Im Labor wurde dieses Virus verändert. Ihm wurden unverwechselbare Proteine des Coronavirus Sars-CoV-2 hinzugefügt. Der Effekt: Das Immunsystem erkennt diese neuen Proteine, entwickelt Abwehrstrategien und kann auf diese Weise das Virus bei einer Infektion bekämpfen. Besagtes Adenovirus 26 wurde weltweit bereits bei rund 90 000 Probanden verwendet, um unter anderem Impfstoffe gegen das Ebolafieber und RSV-Infektionen zu entwickeln. Bei letzteren handelt es sich um akute Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege in jedem Lebensalter.

Proband kann auch Scheinpräparat erhalten

Allein die Schriftstücke für die Patientenaufklärung umfassen Dutzende Seiten. Die Tests wurden sowohl von der Ethikkommission als auch vom Paul-Ehrlich-Institut, dem Bundesinstitut für Impfstoffe und Arzneimittel in Langen ( Hessen), genehmigt.

Der Impfstoff muss bei minus 80 Grad Celsius gelagert werden. Die Kanülen, in die dieser aufgezogen wird, kleben die Ärzte sorgfältig ab. Der Grund: „Es handelt sich um eine Doppelblindstudie. Die Probanden wissen also nicht, ob ihnen möglicherweise ein Scheinpräparat verabreicht wird“, erläutert Prof. Reisinger. Der Dekan der Medizinischen Fakultät stellt klar: „Durch die Impfung kann niemand an Corona erkranken. Denn es wird kein lebendes Coronavirus verabreicht.“

Alle Probanden werden dreimal geimpft: Prof. Dr. Emil Reisinger ist der Studienleiter. Quelle: Dietmar Lilienthal

Teilnehmer führen Fiebertagebuch

Der Körper baut aber gegen den sogenannten Vektorimpfstoff – er basiert auf einem im Labor durch Sars-CoV-2-Proteine veränderten Erkältungserreger – Abwehrkräfte auf. Im Ergebnis kann es zu Nebenwirkungen kommen. Dazu zählen Rötungen an der Einstichstelle, Fieber, Unwohlsein, Müdigkeit. Diese werden genau erfasst. Die Auswertung unterliegt der strikten Vertraulichkeit.

Die Testpersonen führen in den ersten sieben Tagen ein sogenanntes Fiebertagebuch. Auch Prof. Guthoff erhielt neben einem speziellen Fieberthermometer ein Gerät zur Kontrolle der Sauerstoffsättigung des Blutes. Letzteres kommt zum Einsatz, wenn sich während der Testphase bei den Betreffenden Krankheitssymptome zeigen.

Impfstoff oder Placebo? Bei einer Doppelblindstudie handelt es sich um eine spezielle Testreihe zur Überprüfung der Wirkung eines Medikaments. Dabei wissen weder der Versuchsleiter noch der Patient, ob die zu testende Substanz oder ein Placebo, also ein Scheinpräparat, verabreicht wurde. Die Forscher wollen dadurch rein psychologische Komponenten ausschalten. Somit sollen möglichst objektive Angaben über Wirksamkeit und Nebenwirkungen des neuen Präparates möglich sein. Bei einer Blindstudie weiß indes der Versuchsleiter, nicht jedoch der Patient, ob die zu testende Substanz oder ein Placebo verabreicht wurde.

Vitalwerte bei Visite geprüft

„Bislang gibt es bei mir keine Auffälligkeiten. Ich habe nicht einmal eine Rötung an der Einstichstelle“, erklärt Prof. Guthoff bei der Visite in der Uni-Tropenmedizin. Hier werden beispielsweise die Vitalwerte der Studienteilnehmer erfasst. Dazu gehören zum Beispiel Puls, Temperatur, Blutdruck und Atemfrequenz. Es folgt ein ausführliches Patientengespräch. Steht eine weitere Impfung an, dauert ein solcher Termin auch mal gut zwei Stunden.

Weltweites Wettrennen Das weltweite Rennen um einen Corona-Impfstoff ist in vollem Gange. So läuft unter anderem in Moskau beispielsweise die letzte und entscheidende Phase-III-Studie für den russischen Corona-Impfstoff „Sputnik V“. Auch der US-Hersteller Johnson & Johnson, dessen Präparat in Deutschland – unter anderem an der Uni Rostock – die Studienphase 2a durchläuft, hat bereits die entscheidende Phase-III-Studie eingeläutet. Mit bis zu 60 000 Freiwilligen auf drei Kontinenten sollen Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs überprüft werden, Für zwei Corona-Impfstoffkandidaten begann indes der Zulassungsprozess bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA: den Wirkstoff BNT162b2 des Mainzer Unternehmens Biontech und den Wirkstoff AZD1222, den der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca zusammen mit der Universität Oxford entwickelt.

Der Aufwand ist groß. Doch der im Bereich der Augenheilkunde immer noch aktiv forschende Facharzt opfert ganz bewusst seine Zeit: „Ein Impfstoff hilft, den Alltag in Deutschland möglichst schnell wieder zu normalisieren.“ Mit einem zugelassenen und erprobten Präparat in Europa und Deutschland rechnet Studien-Leiter Prof. Reisinger indes Anfang 2021.

