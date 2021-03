Rostock

Mitte April werden die ersten Lieferungen des Impfstoffes von „Johnson & Johnson“ auch in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Ob das auch klappt – daran äußerte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im ARD-Interview bei Anne Will Bedenken. Lieferungen von Impfstoffen aus den USA in die Europäische Union könnten problematisch sein. Praktisch liefern die USA zurzeit keine dort hergestellten oder abgefüllten Impfstoffdosen an andere Länder.

Doch genau den Impfstoff des amerikanischen Pharmaunternehmens sollen auch knapp 100 Teilnehmer einer Studie in Rostock bekommen. Das Interesse daran war und ist groß. Durchgeführt wird die Studie unter der Leitung des Rostocker Tropenmediziners Corona-Experten Prof. Dr. Emil Reisinger. „Mehr als 1000 Interessierte haben sich bei uns gemeldet“, berichtet Reisinger der OZ. Gesucht werden allerdings nur 100. Zurzeit werden die Bewerbungen ausgewertet.

Laut Gesundheitsministerium MV erwarte das Land von April bis Juni 191 000 Dosen des Impfstoffs von „Johnson & Johnson“, der künftig auch in einem Werk in Sachsen-Anhalt hergestellt werden darf. Auch Uni-Medizinier Emil Reisinger sagt: „Wir werden Mitte April mit unserer Studie beginnen. Der Impfstoff soll ankommen.“

Große Vorteile: „Kühlschrank-Temperatur“ und nur eine Impfung

Der „Johnson & Johnson“-Impfstoff hat gegenüber den bisherigen Vakzinen zwei große Vorteile: Er kann bei „Kühlschrank-Temperatur“ gelagert werden und eine Impfung ist für den vollen Schutz ausreichend. Alle Teilnehmer der Studie erhalten dennoch zwei Impfungen mit dem originalen Impfstoff, der erwiesenermaßen vor schweren Covid-19-Erkrankungen schützt. „Wir wollen die Wirkung und Verträglichkeit unterschiedlicher Dosierungen untersuchen“, sagt Reisinger.

Die Europäische Arzneimittel-Behörde hat die Zulassung des Corona-Impfstoffs von „Johnson & Johnson“ am 11. März in der EU empfohlen. Damit gab die Behörde grünes Licht für ein viertes Vakzin, das der schleppenden Impf­kam­pa­gne neuen Schub verleihen könnte.

Von Michaela Krohn