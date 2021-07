Rostock

Sie sitzen in Kopf, Bauch, Muskeln oder Gelenken und kommen immer wieder zurück: Jedes 20. Kind leidet unter chronischen Schmerzen, für die Ärzte keine organische Krankheit oder Störung als Ursache finden. Die Folgen können drastisch sein: Probleme und haufenweise Fehlzeiten in der Schule, Spannungen in der Familien, soziale Isolation, außerdem Schlafstörungen und Depressionen.

Betroffene Eltern fahren mit ihren Kindern oft von einem Experten zum nächsten. Immer in der Hoffnung, endlich die eine erlösende Hilfe zu finden. Spezielle Therapien für die in der Regel psychosomatischen Beschwerden sind aber bundesweit knapp, in MV fehlen entsprechende Angebote bisher völlig. „Familien sind daher gezwungen, weite Strecken zurückzulegen, um ihren Kindern eine Behandlung zu ermöglichen“, sagt Prof. Jan Däbritz, Direktor der Kinder- und Jugendklinik der Rostocker Universitätsmedizin.

Anschubfinanzierung vom Land

Das soll sich ändern. Die Kinderklinik und die Kinder- und Jugendpsychiatrie entwickeln ein gemeinsames Angebot, um jungen Patienten aus MV, die unter ständig wiederkehrenden Schmerzen leiden, endlich auch in Rostock helfen zu können. Nach längerer Anlaufzeit, vor allem die Finanzierung war zunächst unklar, kann es nun losgehen.

Landesbildungsministerin Bettina Martin (SPD) überreichte Unimedizin-Vorstandschef Christian Schmidt am Mittwoch einen Fördermittelbescheid über 300 000 Euro. Mit dieser Anschubfinanzierung aus dem Strategiefonds des Landes werden drei Jahre lang die erforderlichen Weiterbildungen von Mitarbeitern finanziert sowie eine zusätzliche Ergotherapeutin.

Greifswalder Mutter ließ nicht locker

Die Greifswalderin Madeleine Sengbusch (44) hat offenbar großen Anteil daran, dass es überhaupt so weit kam. Ein wenig stolz ließ sie sich mit der Ministerin und einer Riege wichtiger Chefs der Universitätsmedizin fotografieren. Die Tochter der gelernten Bäckereifachverkäuferin litt unter ständigen Gelenkschmerzen. „Es war schrecklich“, berichtet die Mutter. Jahrelang war sie ständig in ganz Deutschland unterwegs – auf der Suche nach einer Diagnose und einer Behandlung, die der Familie wieder ein normales Leben ermöglichen könnte.

Ihr zweites Kind leidet an schweren Gehörschäden leidet und benötigt ebenfalls mehr Zuwendung. Die Mutter konnte nicht mehr arbeiten, die Familie geriet auch finanziell an ihre Grenzen. 2016 musste Madeleine Sengbusch dann selbst zur Kur. Dort kam sie zur Ruhe. Sie nutzte die Auszeit, um ihre vielseitigen Erfahrungen mit der Welt der Medizin zu verarbeiten und ihre Idee für ein Behandlungsangebot aufzuschreiben.

In der Kur kam die Idee

„Ich habe das anderen Leuten gezeigt, die einen medizinischen Beruf haben. Die fanden es gut“, sagt die zweifache Mutter. Anschließend ging es um die Umsetzung. 2017 ging die Verkäuferin selbstbewusst zu einem Mediziner-Kongress in Greifswald, von dem sie gehört hatte, und stieß dort auf offene Ohren. Sie stellte ihren Plan einem Professor der Rostocker Unimedizin vor. Der zeigte sich aufgeschlossen.

Engagierte Mutter: Madeleine Sengbusch aus Greifswald in der Kinder- und Jugendklinik der Unimedizin Rostock. Quelle: Gerald Kleine Wördemann

„Das Problem war die Finanzierung“, sagt Madeleine Sengbusch. Sie ließ nicht locker und kontaktierte Mitarbeiter in Schweriner Ministerien. Unterstützung fand sie im Landtag bei den Abgeordneten Julian Barlen und Jochen Schulte (beide SPD), das Projekt landete auf der Liste für den Strategiefonds. „Eltern-Initiativen waren eine große Unterstützung, um das Vorhaben auf den Weg zu bringen“, sagt Unimedizin-Vorstandschef Christian Schmidt. Das Konzept habe die Universitätsmedizin entwickelt.

Eltern werden mittherapiert

Das geplante Angebot zur Schmerztherapie soll eine Versorgungskette abdecken, von der ambulanten über die teilstationäre bis zur stationären Betreuung der jungen Patienten und ihrer Familien. Es sei üblich, dass Eltern und Geschwister in die Therapie miteinbezogen werden, erklärt Prof. Michael Kölch, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es gehe darum, „aus der Schonhaltung rauszukommen“ und „Teilhabedefizite abzubauen“, damit etwa der Schulbesuch wieder möglich wird.

Die Tochter von Madeleine Sengbusch ist inzwischen Anfang 20 und schaffte das Abitur. Inzwischen lebt sie in einem anderen Bundesland und macht eine Berufsausbildung. Die chronischen Schmerzen sind nicht völlig verschwunden. „Sie hat gelernt, damit zu leben“, sagt die Mutter.

Von Gerald Kleine Wördemann