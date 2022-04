Rostock

Die Universitätsmedizin Rostock lockert ihre Besucherregeln. Stationär aufgenommenen Patientinnen und Patienten dürfen nun wieder besucht werden.

3G-Regel und Hygienevorschriften

Für Besucher gilt die 3G-Regel. Nur, wer vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist, darf die Station betreten. Beachtet werden müssen außerdem die geltenden Hygienevorschriften inklusive der Maskenpflicht in allen Gebäuden. Während des Aufenthalts in Mehrbettzimmern muss zudem eine FFP2-Maske zum Schutz der anderen Patienten getragen, teilt die Universitätsmedizin mit.

„Wir freuen uns sehr, dass die aktuelle Coronalage Besuche unserer Patienten zu Ostern ermöglicht“, erklärt Prof. Dr. Christian Junghanß, Kommissarischer Ärztlicher Vorstand. Einige Einschränkungen bleiben jedoch weiterhin bestehen. So sei nur ein Besucher pro Patient pro Tag möglich. „Sollte sich der positive Trend fortsetzen, erweitern wir die Besuchsmöglichkeiten zeitnah.“ Regelmäßigen Kontakt könnten die Patienten und ihre Angehörigen außerdem über die kostenfreien Telefone an ihrem Bett halten. Auch WLAN werde in fast allen Klinikbereichen kostenlos angeboten.

Von OZ