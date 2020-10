Rostock

Viele kennen es: Ein Ziehen im Rücken, das über Monate das Leben erschwert, oder Schmerzen in den Fingern, weil die Gelenke verschlissen sind. Solche chronischen Leiden will künftig die neue Rostocker Schmerzklinik bekämpfen. Mit verschiedenen Behandlungsansätzen wie Physiotherapie, Ergotherapie oder fachärztlicher Therapie soll dort Menschen geholfen werden, die mehr als sechs Monate an Schmerzen leiden.

Am Montag eröffnete die Unimedizin Rostock eine neue Tagesklinik für solche Patienten mit chronischen Schmerzen. „Viele chronische Schmerzpatienten leiden unter Einschränkungen, auch im sozialen Umfeld“, sagt Klinikleiter Dr. Jörn Bajorat. „Mit dem neuen Konzept sollen die Patienten unterstützt werden, den Schmerz zu reduzieren oder aktiv zu bewältigen.“

In der Klinik in der Doberaner Straße gibt es Platz für acht Patienten. „Die Behandlung erstreckt sich über vier Wochen, in denen die Patienten täglich in die Klinik kommen müssen“, erklärt Bajorat. Ein besonderer Fokus liege dabei auf der Bewegungstherapie. Denn: „Viele Schmerzpatienten vermeiden körperliche Belastungen.“ Auch das Bewusstsein von Anspannung und Entspannung solle gefördert werden. Häufig hätten die Patienten schon viele Arztbesuche und Selbstversuche zur Schmerzlinderung hinter sich.

Lebensqualität soll wieder hergestellt werden

Durch die Zusammenarbeit mehrerer medizinischer Fachbereiche könne die Behandlung nun gezielter angewendet werden, die Kommunikation erfolge auf kurzem Wege, erklärt Bajorat. „Die schmerzerfahrenen Kollegen reden kontinuierlich über den Fortschritt der Behandlung und suchen gemeinsam nach Lösungen.“ Die Lebensqualität solle ganzheitlich wieder hergestellt werden. Auch psychotherapeutische Ansätze und Ernährungsberatung wird geben.

Schmerzpatienten, die eine Therapie in der neuen Tagesklinik beginnen wollen, rät Bajorat zunächst, sich an ihren behandelnden Arzt zu wenden. Dieser könne eine Weiterbehandlung in der Schmerztagesklinik empfehlen. Alternativ können sich Patienten aber auch direkt an die Mitarbeiter vor Ort wenden.

Nun drei Angebote für Schmerzpatienten an der Uni-Medizin

Die Tagesklinik ist nach Worten des Vorstandsvorsitzenden Prof. Christian Schmidt eine von etwa 600 solcher Einrichtungen in Deutschland. Und das sei nicht viel, wenn man bedenke, dass fast jeder fünfte Deutsche unter chronischen Schmerzen leide. Mit der neuen Tagesklinik gibt es nun drei Angebote für Schmerzpatienten an der Unimedizin. Neben dem Akutschmerzdienst und dem Kopfschmerzzentrum Nord-Ost sind in Zukunft auch stationäre schmerztherapeutische Angebote geplant.

Von Stefanie Ploch