Unklare Zuständigkeiten: Sitzbänke und Mülleimer an Ostmole in Hohe Düne entfernt

Egal ob im Sommer oder im Winter: Die Ostmole in Hohe Düne ist zu jeder Jahreszeit ein echter Besuchermagnet. Alleine den Weg dorthin – vorbei an der Yachthafenresidenz und entlang der Warnow – passieren täglich Hunderte Menschen. Nur allzu gerne machen sie es sich auf den Bänken gemütlich, um den vorbeifahrenden Schiffen hinterherzuschauen, den Warnemünder Leuchtturm aus der Ferne zu bestaunen und die Schwäne beim Planschen im Wasser zu beobachten. Doch damit ist nun Schluss.

Denn: Ende 2019 sind sämtliche Sitzgelegenheiten am Wegesrand verschwunden – mit ihnen auch die Abfallbehälter. Lediglich der eingedrückte Rasen und die zurückgedrängten Hecken an einigen Stellen erinnern an deren frühere Existenz. Sehr zum Bedauern vieler Einwohner, wie auf der vergangenen Sitzung des Ortsbeirates „Heide“ deutlich wurde. „Was hat das zu bedeuten?“, fragt Familie Greven in einem Schreiben an das Gremium und greift damit ein Thema auf, das seit Wochen für Rätsel sorgt.

Yachthafenresidenz gibt Nutzungsrechte ab

Die Bänke und die Abfallbehälter haben der Yachthafenresidenz gehört, welche den Weg über mehrere Jahre hinweg bewirtschaftet habe. Im Dezember 2017 seien diese Nutzungsrechte jedoch wieder abgegeben worden, wie Silke Glomm, Mitglied der Geschäftsleitung der Yachthafenresidenz Hohe Düne, auf Anfrage bestätigt: „Der Weg liegt nun in den Händen der Hansestadt“. Zu den Gründen möchte sie sich jedoch nicht äußern.

Gerüchten zufolge soll der Pflegezustand des Weges, allen voran der Bänke, in der Vergangenheit mehrfach kritisiert worden seien, weshalb man sich dazu entschieden habe, den Bewirtschaftungsvertrag aufzulösen und die entsprechende Möblierung zu entfernen.

Lediglich der eingedrückte Rasen und die zurückgedrängten Hecken erinnern an die früheren Bänke. Quelle: Susanne Gidzinski

Folgt eine Abschaltung der Laternen?

Weil aber auch die Laternen entlang des Weges zur Yachthafenresidenz gehören sollen, macht sich im Stadtteil die Sorge breit, dass auch diese in näherer Zukunft abgestellt werden könnten. „Die gesamte Strecke wird immer ungemütlicher und vermittelt nicht den Eindruck, als wollte man den Tourismus an dieser Stelle fördern“, sagt ein Anwohner während der Ortsbeiratssitzung. „Dagegen muss doch etwas getan werden.“

Dafür spricht sich auch Helge Bothur (Linke), Anwohner und Mitglied im Bauausschuss, aus. „Es wäre wünschenswert, wenn sich noch vor Saisonbeginn eine Lösung finden würde“, sagt er. Schließlich werde die Strecke entlang der Warnow nicht nur von Touristen, sondern auch von Einheimischen regelmäßig genutzt. „Der Weg ist so stark frequentiert wie kein anderer in Hohe Düne“, bestätigt Henry Klützke ( Die Linke), Vorsitzender des Ortsbeirates Heide.

Zuständigkeit unklar

Doch wer ist nun für die Pflege und Instandhaltung des Weges verantwortlich? So richtig zuständig fühlt sich scheinbar niemand. Während Glomm erklärt, dass die Yachthafenresidenz ihr Nutzungsrecht an die Stadt Rostock zurückgegeben habe, verweist Stadtsprecher Ulrich Kunze, nach Rücksprachen innerhalb der Verwaltung, auf das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Stralsund. „Der Weg zur Ostmole befindet sich nicht in städtischem Eigentum.“

WSA-Pressesprecher Dirk Berger hingegen erklärt: „Unser Bereich beginnt dort, wo das Hotel aufhört – nämlich auf der Ostmole selbst. Für den vorherigen Abschnitt sind wir nicht verantwortlich.“ Ein Hinweisschild an entsprechender Stelle weise darauf hin.

Auch Henry Klützke sei davon ausgegangen, dass sich der Weg in kommunalem Besitz befinde. Unabhängig davon sei für ihn aber klar: „Den Zustand, so wie er derzeit ist, können wir nicht dulden. Im Interesse aller sollte hier eine Lösung gefunden werden.“ Der Ortsbeirat wolle sich dafür einsetzen, dass der Streckenabschnitt auch zukünftig wieder an Attraktivität gewinnt. „Wir bleiben dran.“

