Es war die erste Sitzung des Warnemünder Ortsbeirates seit knapp drei Monaten und diese macht deutlich: Es brodelt zwischen Ausschüssen und Ortsbeirat. Der Grund: Ein 18 Fragen umfassender Katalog, der dem Ortsbeiratsvorsitzenden Werner Fischer ( Die Linke) im Vorhinein zugeschickt wurde. Dieser verdeutlicht die Unzufriedenheit der Ausschussvorsitzenden mit der Arbeit Fischers während der Corona-Krise.

„Wir kennen uns doch gar nicht richtig“, sagt Jobst Mehlan (Rostocker Bund), stellvertretender Vorsitzender, am späten Dienstagabend in die Runde der anwesenden Mitglieder und Gäste im Foyer des Rostocker Rathauses. Er versucht zu deeskalieren, die Ausschüsse und den Ortsbeirat wieder auf eine gemeinsame Linie zu bringen. „Die Ausschussarbeit ist das Herzstück des Ortsbeirates, und eine gute Beziehungsarbeit ist doch enorm wichtig. Wir brauchen einen separaten Gesprächstermin, bei dem wir einander zuhören und uns richtig kennenlernen.“

18 Fragen an den Vorsitzenden

Was war passiert? Eine Woche zuvor haben die Vorsitzenden vom Wirtschafts-, Bau-, Umwelt- und Strukturentwicklungsausschuss einen Brief formuliert und diesen Werner Fischer zugeschickt. Das Schreiben enthält 18 Fragen, die sich um die Zukunft von Warnemünde und die Tätigkeiten des Ortsbeiratsvorsitzenden in den vergangenen Monaten drehen.

So lautet etwa die erste Frage: „Grundsätzlich fragen sich die Unterzeichner, ob die Tätigkeit der Ausschüsse dieses Ortsbeirates in der gegenwärtigen Form gewünscht ist?“ Eine weitere: „Was wurde für die Zukunft veranlasst?“ Der Zukunftsplan Warnemünde vom Mai 2019 liegt dem Schreiben bei.

Fischer selbst betonte in der Sitzung, dass er im Rahmen der Verordnungen versucht hat, die Aufgaben des Ortsbeirates wahrzunehmen. Beim Tagesordnungspunkt „Coronabedingte Ausschusstätigkeiten“ bezieht sein Stellvertreter Jobst Mehlan jedoch Stellung und versucht, die Wogen zu glätten. „Wir haben diesen Fragenkatalog sehr ernst genommen und versucht, die selbstoffenbarenden Nachrichten zu entschlüsseln“, sagt Mehlan. Er interpretiert: „Hier geht es um den Beziehungsaspekt und darum, was Menschen voneinander halten.“ Die Sitzung wurde 22 Uhr unterbrochen, ohne dass die Ausschüsse selbst sich zu dem Brief äußern konnten.

Kein Angriff gegen den Vorsitzenden?

Einer der Unterzeichner dieses Briefes ist Matthias Pawelke. „Das ist kein Angriff auf den Ortsbeiratsvorsitzenden. Wir nehmen einfach wahr, dass der Ortsbeirat in der Vergangenheit deutlich aktiver war“, sagt der Vorsitzende des Bauausschusses. Der Fragenkatalog soll demnach dazu führen, dass es eine bessere Kommunikation zwischen Ortsbeirat und seinen Ausschüssen gibt. Denn gerade hier habe es in der Corona-Zeit gehakt. So hätten die Ausschüsse auf Fragen und Anregungen während der Kontaktbeschränkungen keine Antwort von Fischer erhalten.

„Wir hatten eine Kontaktbeschränkung und kein Kontaktverbot“, sagt Alexander Prechtel, ehemaliger Ortsbeiratsvorsitzender und heutiges Mitglied im Bauausschuss. Damit wolle er verdeutlichen, dass Fischer in den vergangenen Monaten Einladungen der Ausschüsse wegen der Pandemie ausgeschlagen habe. „Man hätte die Phase des Lockdowns nutzen können, um Hausaufgaben zu verteilen und etwas auf den Weg zu bringen. Das ist aber nicht geschehen.“ Seine Sorge ist, dass der Ortsbeirat nur noch als Handlanger der Verwaltung agiert.

Ortsbeirat soll Themen vorgeben

„Es wird kommentarlos hingenommen, dass die Stadt einfach festlegt, dass unser Ausschuss Bauanträge nicht mehr ausgehändigt bekommt. Und es ist auch nicht versucht worden, Räume für die Ortsbeiratssitzung in Warnemünde zu finden“, beklagt Prechtel. Er wünscht sich künftig eine strukturierte Führung und klarere Aufgabenverteilungen von Werner Fischer. „Wir wollen wieder die Themen vorgeben, die die Warnemünder bewegen.“

„Ich fühle mich an den Ortsbeiratsbeschluss gebunden, dieses Thema intern und nicht in der Öffentlichkeit zu klären“, sagt Werner Fischer, der darüber hinaus keinen Kommentar zu den Fragen und der Kritik aus den Ausschüssen geben möchte. „Wir sind alle neu in dieser Konstellation und wir sollten versuchen, als schlagkräftiges Team alles zu vermeiden, was zur Spaltung führt“, versucht Jobst Mehlan Einigkeit herzustellen.

Der heutige Warnemünder Ortsbeirat Der Ortsbeirat in seiner heutigen Zusammensetzung hat sich am 26. November 2019 konstituiert. Werner Fischer ist dabei zum Nachfolger von Alexander Prechtel ernannt worden, der zuvor 15 Jahre die Interessen der Warnemünder vertreten hatte. Fischer war zuvor mehrere Jahre Teil des Strukturentwicklungsausschusses, der heute von Mathias Stagat verantwortet wird. Als Kernpunkte für seine Amtszeit nannte Fischer bei seinem Amtsantritt das Struktur- und Parkraumkonzept, die Mittelmole und die Bebauungspläne für den Ortseingang und den Strand.

Von Moritz Naumann